Drama

O maior vencedor da Champions League, com 13 taças e 17 finais na bagagem, precisou mostrar o peso da camisa em uma campanha dramática repleta de viradas. Logo na estreia, ainda na fase de grupos, o Real foi derrotado para o Sheriff, da Moldávia, por 2 a 1. Depois do susto, o time merengue venceu todos os confrontos da primeira fase, e passou com tranquilidade para as oitavas como líder do Grupo D.

Foi no mata-mata que o Real mostrou o motivo de ser tão temido na Champions e deixou claro aos adversários que um jogo realmente só acaba quando termina. Nas oitavas, o PSG de Neymar, Mbappé e Messi até levaram a vantagem no primeiro embate, mas na volta, Karim Benzema marcou 3 vezes e guiou os merengues para uma classificação improvável.