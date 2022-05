Futebol Com foco no confronto deste domingo com o Vila Nova, jogadores do Grêmio voltam a treinar

Por Redação O Sul | 27 de maio de 2022

Compartilhe esta notícia:











Elenco gremista teve treino técnico na tarde de sexta-feira (27). Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA Elenco gremista teve treino técnico na tarde de sexta-feira (27). (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Grêmio realizou o último treinamento da semana antes de enfrentar o Vila Nova, no Estádio Serra Dourada em Goiânia, às 16h deste domingo (29).

Na atividade de sexta-feira no CT Luiz Carvalho, o técnico Roger Machado desenvolveu exercícios táticos, além de atuações com bola parada, com os jogadores divididos em três times. Com as atividades, Roger realizou ajustes nos setores e definiu o time que entrará em campo neste final de semana pela nona rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2022.

Grêmio e Vila Nova se enfrentaram pela última vez em 26 de agosto de 2005, em partida que aconteceu no Estádio Olímpico e terminou empatada sem gols, pela mesma competição que agora as equipes enfrentarão no domingo.

Fora de casa, os gremistas entram em campo depois alguns tropeços: foi derrotado pelo Cruzeiro e empatou contra o Ituano e o Criciúma. Já o time da casa vem de um empate sem gols diante da Chapecoense e também precisa vencer neste final de semana.

Kannemann volta a treinar

Depois de levar um susto na quinta-feira (26) ao ser informado que o zagueiro Walter Kannemann não poderia treinar por conta de uma virose, o jogador retornou aos treinamentos na sexta-feira (27) e trabalhou normalmente. O clube temia que o argentino não pudesse jogar contra o Vila Nova. Mas o problema era de baixa complexidade.

Agora, Roger Machado poderá dar seguimento ao plano de utilizar três zagueiros, com a escalação projetada inicialmente. A tendência é que Kannemann comece como titular e seja substituído na segunda etapa para não desgastar o atleta até o seu limite.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Futebol