Lívia Andrade divulga nota de repúdio e diz que está solteira: "Nunca fui amante"

Por Redação O Sul | 4 de janeiro de 2021

Apresentadora está recebendo ataques após Marcos Araújo, seu atual affair, ser acusado de agressão pela ex Pétala Barreiros

Lívia Andrade divulgou uma nota de repúdio e falou sobre os ataques que tem sofrido por defender o atual affair, Marcos Araújo, que está sendo acusado pela ex Pétala Barreiros de agressão e relacionamento abusivo. A apresentadora vem sendo criticada por apoiar o empresário e por criticar Pétala.

“Levantar a bandeira da mulher não significa prejudicar, destruir ou desconstruir a história de outra mulher que trabalhou e batalhou por respeito a vida toda. Eu, Lívia Andrade, comecei a trabalhar quando criança, sou arrimo de família, sempre levei uma vida pessoal discreta, pautada em princípios e valores, abdiquei de ser mãe em nome do meu trabalho e carreira. Essa condenação popular não desconstrói só a mim, mas inúmeras mulheres que lutam por sua independência pessoal e profissional. Hoje me encontro solteira, independente como sempre. Nunca fui amante de ninguém”, disse ela.

Ela ainda disse que a condenação pública que está recebendo é injusta. Lívia prometeu processar toda pessoa que fizer isso. “Toda e qualquer pessoa que tenta me difamar, desonrar, me desconstruir profissionalmente, moralmente e na condição de mulher, será processada e iriei cobrar indenização”, contou ela, que pretende doar o dinheiro para entidades que cuidam dos direitos e defesa das mulher.

Ao ser questionada se o romance com Marcos tinha acabado, Lívia disse que nunca assumiu relacionamento com o empresário. “Pra se terminar relacionamento é preciso começar um! Onde você me viu assumindo ou terminando algum relacionamento com quem quer que seja? Me jogaram igual boi de piranha nessa história!”, respondeu.

Uma fonte próxima a Lívia disse que ela estava em uma relacionamento com o empresário. Lívia ingressou com uma interpelação judicial na esfera criminal contra Pétala Barreiros. Ela se sentiu ofendida pelas acusações de Pétala, que declarou na web que Lívia seria amante do empresário, como foi veiculado em alguns sites da internet.

