Por Redação O Sul | 11 de março de 2020

Apresentadora compartilhou clique e vídeos em que aparece repousando Foto: Reprodução/Instagram Apresentadora compartilhou clique e vídeos em que aparece repousando. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Lívia Andrade assustou os fãs na noite de terça-feira (10) ao aparecer deitada em leito hospitalar. Sorrindo, ela chegou a conversar com os fãs, deixando a pergunta como legenda: “Preciso de férias?”. A apresentadora aparece no hospital com o mesmo look que usou no programa “Fofocalizando”, do SBT, na tarde de terça-feira.

Vindo de uma rotina intensa do carnaval, ela explicou recentemente que não intensificou a rotina para desfilar pela Pérola Negra, em São Paulo, e pela Paraíso de Tuiuti, no Rio de Janeiro.

“Essa cobrança de fazer algo para ter o corpo do carnaval? Eu tô fora. Tem muitos anos que não faço isso. Quero malhar quando estiver com vontade. No carnaval, você fica sem tempo.”

