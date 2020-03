Magazine Carol Portaluppi reflete: “As pessoas podiam ser mais naturais”

Por Redação O Sul | 11 de março de 2020

"Por mim as pessoas podiam ser mais naturais e a vida mais simples", disse a loira Foto: Reprodução/Instagram

Carolina Portaluppi compartilhou um clique de biquíni no Instagram na terça-feira (10) e aproveitou para refletir na legenda. “Por mim as pessoas podiam ser mais naturais e a vida mais simples. Né non?”, escreveu a filha de Renato Gaúcho.

Recentemente, Carol falou sobre um susto que passou com o pai. Renato fez um procedimento chamado ablação (procedimento no coração feito por catéter) no começo do ano.

“Para de dar esses sustos, você é tudo pra mim! Te amo! Papai tá bem… Obrigada pela preocupação de todos, já já ele sai do hospital e tá em Porto Alegre e eu também. Deus é mais”, escreveu ela sobre o ex-jogador de 57 anos.

