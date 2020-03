Celebridades Marília Mendonça experimenta suplemento e reclama: “Gosto de vômito”

Por Redação O Sul | 11 de março de 2020

Após dar à luz seu primeiro filho, Marília Mendonça, 24, voltou a malhar e resolveu experimentar um suplemento à base de soro do leite, chamado whey protein. A cantora, no entanto, não gostou do sabor do suplemento que é favorito entre os modelos fitness, e reclamou nas redes sociais.

“Mano, como que o ser humano consegue gostar desse tal de whey protein? Eu pedi o mais gostoso que já existiu na face da Terra quando fui à loja, e ainda tem gosto de vômito”, escreveu ela no Twitter, na terça-feira (10).

Mesmo pouco tempo após dar à luz, Marília decidiu voltar aos palcos na última sexta-feira (06), faltando dez dias para Leo, seu filho com o sertanejo Murilo Huff, completar três meses de vida. O retorno dos shows aconteceu no Espaço das Américas, na zona oeste de São Paulo.

“Não estou sofrendo por estar aqui. Fazer isso é uma demonstração de amor por ele”, afirma a cantora durante entrevista antes do show. Ela também conta que o filho está aos cuidados da mãe, Ruth, e que no momento preferiu não optar por uma babá.

Mãe de primeira viagem, Marília Mendonça ressalta o sentimento de culpa que muitas mães sentem quando estão longe dos filhos. “Mães começam a se cobrar desde quando descobrem quando estão gravidas. Sinônimo de mãe é culpa né?”.

