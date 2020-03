Celebridades Paulo Gustavo compra mansão de R$ 15 milhões no Rio de Janeiro

Por Redação O Sul | 11 de março de 2020

Novo imóvel do ator fica no condomínio de luxo Winbledon Park, na Barra da Tijuca Foto: Kiko Cabral/Divulgação Novo imóvel do ator fica no condomínio de luxo Winbledon Park, na Barra da Tijuca. (Foto: Kiko Cabral/Divulgação) Foto: Kiko Cabral/Divulgação

O humorista Paulo Gustavo, 41, acaba de comprar uma casa em um condomínio luxuoso no Rio de Janeiro, avaliada em R$ 15 milhões. Segundo informações do colunista Leo Dias, o ator escolheu o imóvel dentro do condomínio Winbledon Park, na Barra da Tijuca.

Em maio do ano passado, Paulo Gustavo também adquiriu um apartamento avaliado em R$ 6 milhões no bairro Tribeca em Nova York, nos Estados Unidos.

Em meados do ano passado, Paulo Gustavo anunciou o nascimento de Romeu e Gael, filhos gêmeos dele e de seu marido, Thales Bretas. O casal contratou uma barriga de aluguel para gerar os bebês, que nasceram nos Estados Unidos, onde o casal permanece.

Esta não foi a primeira tentativa do casal, que perdeu gêmeos durante a gestação em 2017. Agora, o ator conta que pretende passar por esse momento de maneira mais reservada. O humorista se casou com o dermatologista Bretas no dia 20 de dezembro de 2015, após pouco mais de um ano de namoro.

