Rio Grande do Sul Livro celebra 80 anos de um dos mais antigos clubes do esporte amador no RS

Por Redação O Sul | 24 de setembro de 2024

Time do Tamoyo Futebol Clube, de Viamão, em 1960. (Foto: Divulgação)

Uma dos mais antigas agremiações do esporte amador no Rio Grande do Sul, o Tamoyo Futebol Clube de Viamão completa neste mês 80 anos de fundação. A trajetória do rubronegro é detalhada em livro pelos professores Bira Matos e Juarez Godoy, sob coordenação do historiador Vitor Ortiz para a editora Libretos em parceria com o selo Voz Cultural. O projeto gráfico é de Clô Barcellos.

“Tamoyo – o Time de Viamão” tem 200 páginas de textos e imagens históricas, resultado de cinco anos de pesquisa. O lançamento está marcado para as 18h desta quinta-feira (26) na 18ª Feira do Livro da cidade vizinha a Porto Alegre, com sessão de autógrafos, bate-papo com os autores e participação do locutor esportivo Pedro Ernesto Denardin. A publicação também pode ser adquirida no site libretos.com.br ou em livrarias parceiras.

O projeto contou parcialmente com financiamento da Lei Paulo Gustavo de incentivo, por meio da prefeitura de Viamão e do Ministério da Cultura. Igualmente fundamental foi o patrocínio majoritário da empresa Coopernorte, que atua no segmento de eletrificação rural no município.

Curiosidades

Além de muitas imagens de diversas equipes do Tamoyo ao longo da sua história, o livro traz à lembrança momentos raros vividos na várzea da Maria Lopes, antiga denominação da área utilizada como campo de futebol. Confira, a seguir, algumas curiosidades do clube fundado em 7 de setembro de 1944 e com sede no centro da cidade:

– Apesar de a tribo dos tamoios ter vivido na área hoje compreendida por São Paulo e Rio de Janeiro, sua fama guerreira inspirou o nome do time por seus fundadores, cuja primeira reunião teve como local uma oficina de bicicletas nas imediações da Igreja de Nossa Senhora da Conceição.

– O clube revelou ao futebol gaúcho e brasileiro dois grandes profissionais da bola: o meia Paíca, que jogou pelo Grêmio na década de 1960, e o lateral-direito Paulo Roberto, campeão mundial pelo Tricolor em 1983 e único viamonense a vestir a camisa da Seleção Brasileira.

– A equipe de 1962 enfrentou um escrete formado por marujos de um navio soviético recém-chegado que aportara em Porto Alegre, vindo de Cuba. Resultado: 13 para o Tamoyo, fato noticiado em jornais da época. “Os russos acharam a cachaça muito fraca em comparação à vodca”, relembra o comunicador Rogério Mendelski – também viamonense, ex-jogador do Tamoyo e que assina o prefácio do livro).

– Em 21 de abril de 1959, no estádio do Grêmio Esportivo Renner de Porto Alegre, o Tamoyo duelou com a Associação de Veteranos de Porto Alegre e, partida amistosa para angariar fundos para os flagelados das enchentes daquele ano no Estado. A partida terminou em 1 x 1 (o gol do adversário foi marcado pelo célebre ponta-direita gaúcho Tesourinha, de Inter, Grêmio e Seleção Brasileira. Presenças ilustres de fora do Estado também marcaram o evento, incluindo o técnico botafoguense João Saldanha e campeões da Copa do Mundo de 1958 como Didi e Zagallo.

(Marcello Campos)

2024-09-24