Política Marçal diz que vai manter em sua equipe o homem que agrediu assessor de Nunes

Por Redação O Sul | 24 de setembro de 2024

A declaração foi dada durante uma agenda do candidato nesta terça. Foto: Reprodução

O candidato à Prefeitura de São Paulo Pablo Marçal (PRTB) afirmou nesta terça-feira (24) que vai manter na equipe o videomaker Nahuel Medina. Ele agrediu um assessor do prefeito e candidato Ricardo Nunes (MDB) no fim do debate organizado pelo Grupo Flow na noite dessa segunda-feira (24).

Marçal disse que Medina só sai da campanha se o “PSDB tirar o Datena” e se a campanha de Nunes retirar o marqueteiro Duda Lima.

“Eu achei lastimável, não concordo com aquilo. Já repreendi duramente [Medina] e já deixei condicionado a suspensão ou até a saída dele da campanha, desde que o PSDB tire o Datena, que me agrediu, e, o Duda Lima também saia da campanha automaticamente. Se eles saírem, o Medina também vai sair, nem precisa me cobrar”, afirmou.

A declaração foi dada durante uma agenda do candidato nesta terça (24) na Mooca, na Zona Leste da capital. Marçal disse ainda que Duda Lima começou as agressões e que “se você toca na integridade física de uma pessoa, você está pedindo por essa agressão”. Ele citou o episódio da cadeirada no debate da TV Cultura e, mais uma vez, disse que Datena “é acusado por violência sexual”.

“Minha equipe não começou a agressão, não tem minha aprovação a nenhum tipo de agressão, mas quem começou foi o Duda”, repetiu.

O candidato do PRTB afirmou que vai continuar participando dos debates. Por causa do soco, Duda Lima tomou seis pontos no rosto. No registro da ocorrência, ele solicitou medida protetiva e pediu que o caso seja investigado. Segundo a defesa de Lima, até a última atualização desta reportagem não havia saído a decisão a respeito do pedido de medidas protetivas.

Sobre a medida protetiva, Marçal afirmo que é “só o Duda não ir. Como ele começou, se ele não quer ficar perto do Medina, que ele não vá para o próximo debate”.

Agressão

Duda Lima e Nahuel Medina estavam nos bastidores. Enquanto Marçal recebia advertências do mediador do debate, Carlos Tramontina, Lima teria dado risada. Um vídeo publicado por Medina mostra Lima rindo e dando um tapa no celular do videomaker. Minutos depois da ação, quando Marçal é expulso do debate e deixa o púlpito, Lima e Medina aparecem discutindo atrás das câmeras, também no estúdio, até que Medina dá um soco no rosto do marqueteiro.

Após o soco, o videomaker correu pelo estúdio e se posicionou atrás do local em que Nunes estava sentado. Seguranças, então, entraram no local e tem início uma correria. Os dois foram levados para a delegacia e prestaram depoimento. Lima registrou um boletim de ocorrência contra Medina por lesão corporal.

2024-09-24