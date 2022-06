Dicas de O Sul Livro “Marketing Político no Brasil” é lançado em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 20 de junho de 2022

A obra reúne 50 autores Foto: Divulgação (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O livro “Marketing Político no Brasil” será lançado nesta quinta-feira (23), às 17h, no Foyer Nobre do Theatro São Pedro, em Porto Alegre.

A obra reúne 50 autores, entre eles os gaúchos José Luiz Fuscaldo, Cleber Benvegnú, Fábio Bernardi, Gabriel Corrêa e Tânia Moreira.

O livro aborda questões como: O que é um profissional do marketing político? Como ele colabora com a democracia no País? O que ele faz? E como ele faz?

