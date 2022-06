Saúde Ministério da Saúde libera quarta dose da vacina contra a Covid-19 para pessoas a partir de 40 anos

O Ministério da Saúde recomendou, nesta segunda-feira (20), a quarta dose (ou segunda dose de reforço) da vacina contra a Covid-19 para pessoas com 40 anos ou mais que iniciaram o esquema vacinal com a CoronaVac, Pfizer ou AstraZeneca.

Até agora, o ministério havia liberado essa dose apenas para pessoas com 50 anos ou mais, além de imunossuprimidos e trabalhadores da saúde.

A orientação do Ministério da Saúde é de que a imunização seja feita com as vacinas da Pfizer, AstraZeneca ou Janssen, após o intervalo de quatro meses da aplicação do primeiro reforço. Com a inclusão dessa faixa etária, aproximadamente 9 milhões de pessoas poderão se vacinar novamente.

Quem iniciou o esquema vacinal com a dose única da Janssen também deverá complementar a proteção. A última recomendação era para aplicação da dose de reforço em pessoas a partir de 18 anos, dois meses após a primeira aplicação. Agora, de acordo com o ministério, quem tem 18 anos ou mais deverá receber um segundo reforço quatro meses após o primeiro.

As pessoas com idade superior a 40 anos precisam de um terceiro reforço, que deverá ser aplicado após o intervalo de quatro meses do segundo. Nesses casos, a recomendação é de que sejam usadas as vacinas da AstraZeneca, Pfizer ou Janssen.

