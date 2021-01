Dicas de O Sul Livro retrata a história dos supermercados no Rio Grande do Sul

O livro “Do Bolicho aos Supermercados – Um Panorama Histórico e Cultural do Comércio no Rio Grande do Sul”, escrito pelo jornalista Fernando Di Primio, retrata a evolução e o desenvolvimento dos supermercados no Estado.

A obra – que tem entre os patrocinadores a Agas (Associação Gaúcha de Supermercados) e foi lançada recentemente – descreve, com textos e imagens, as transformações desses estabelecimentos ao longo dos anos no RS, passando pelos antigos bolichos até os modernos supermercados.

O livro, com mais de 260 páginas, foi impresso com recursos obtidos por meio da Lei de Incentivo à Cultura.

