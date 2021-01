O pedido foi feito durante uma reunião virtual, por volta das 9h30min, segundo o Instituto Butantan. A Anvisa disse que já iniciou a triagem da documentação entregue.

“As primeiras 24h serão utilizadas para fazer uma triagem do processo e checar se todos os documentos necessários estão disponíveis. Se houver informação importante faltando, a Anvisa pode pausar o prazo e solicitar as informações adicionais ao laboratório”, afirmou a Anvisa em nota.

A agência disse que a análise do pedido de uso emergencial é feita por uma equipe multidisciplinar e envolve especialistas das áreas de registro, monitoramento e inspeção.

De acordo com o governo de São Paulo, a CoronaVac teve eficácia de 78% para casos leves na terceira fase de testes com cerca de 13 mil voluntários no Brasil. Para a redução de casos graves e moderados de Covid-19, o governo paulista anunciou índice de eficácia de 100%, ou seja, não houve registros de ocorrências graves (incluindo mortes) e moderadas entre os vacinados.