Em relação a novembro de 2019, a indústria avançou 2,8%. No acumulado no ano de 2020 até novembro, o setor ainda registra um tombo de 5,5%. Em 12 meses, a queda é de 5,2%.

“O avanço é quase o mesmo do mês anterior e faz com que o setor siga ampliando o aumento com relação ao patamar pré-pandemia. E houve um predomínio no crescimento, ou seja, todas as categorias e a maior parte das atividades tiveram aumento”, destacou o gerente da pesquisa, André Macedo.

O crescimento de 1,2% da atividade industrial em novembro alcançou todas as quatro grandes categorias econômicas e 17 dos 26 ramos pesquisados. Desde setembro, a indústria já retomou o patamar pré-pandemia. Com o resultado de novembro, o setor está 2,6% acima do patamar de fevereiro.