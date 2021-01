Dicas de O Sul Primeiro Brechocão do ano ocorre neste domingo em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 8 de janeiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Valores obtidos com as vendas são revertidos para a causa animal Foto: Ari Teixeira/PMPA Valores obtidos com as vendas são revertidos para a causa animal. (Foto: Ari Teixeira/PMPA) Foto: Ari Teixeira/PMPA

Está confirmada a primeira edição deste ano do Brechocão, no Parque Farroupilha (Redenção), em Porto Alegre. O evento ocorre neste domingo (10), das 9h às 16h, no espaço entre o parquinho da Redenção e o Auditório Araújo Vianna.

Os boxes reúnem protetores e entidades voltadas ao bem-estar animal cadastradas pela Diretoria Geral dos Direitos Animais do município, com foco na venda de artigos pet, antiguidades, bijuterias, calçados, objetos de decoração e roupas. Os recursos obtidos são destinados ao pagamento de despesas relacionadas ao resgate e cuidados com os animais.

Além da compra de itens disponibilizados no Brechocão, a população também pode colaborar com a doação de artigos de brechó ou mesmo ração, medicamentos e utensílios para o trato de cães e gatos.

Cuidados com o coronavírus

Tanto os expositores quanto a população devem seguir alguns cuidados em relação ao coronavírus. O distanciamento interpessoal mínimo, por exemplo, é de um metro e meio, tanto durante o atendimento quanto nas filas. Já os boxes devem ter espaço de, no mínimo, cinco metros entre si.

São obrigatórios o uso de máscaras por clientes e expositores e a disponibilização de álcool em gel 70% ou outra solução sanitizante para higienização.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Dicas de O Sul