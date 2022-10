Inter Liziero e Mikael ficam de fora da partida do Inter contra o América-MG pelo Brasileirão

Por Redação O Sul | 31 de outubro de 2022

Dupla está aos cuidados do departamento médico Foto: Ricardo Duarte/Inter Dupla está aos cuidados do departamento médico (Foto: Ricardo Duarte/Inter Foto: Ricardo Duarte/Inter

Os jogadores Liziero e Mikael não jogam contra o América-MG, em Belo Horizonte, nesta quarta-feira (02), às 16h, pela 35° rodada do Brasileirão, no estádio Independência. O volante Colorado se recupera de pancada no joelho esquerdo e o centroavante sofreu uma entorse no tornozelo direito.

O departamento médico não estipulou nenhum prazo, mas dificilmente o centroavante terá condições de encarar também o Athletico-PR, no sábado (05), no Beira-Rio, em Porto Alegre.

Em último treinamento nesta segunda-feira (31), o técnico Mano Menezes liberou o acesso dos jornalistas apenas durante o aquecimento. O treinador contará com os retornos de Fabricio Bustos, Johnny, Alemão e Gabriel Mercado.

Provável Inter

Keiller; Bustos, Rodrigo Moledo (Mercado), Vitão e Renê; Johnny, Edenilson, Carlos de Pena, Alan Patrick e Pedro Henrique; Alemão.

