Por Redação O Sul | 31 de outubro de 2022

O Grêmio disputa a última rodada da Série B nesta quinta-feira diante do Brusque Foto: Lucas Uebel/Grêmio O Grêmio disputa a última rodada da Série B nesta quinta-feira diante do Brusque (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

A classificação para a Série A do Brasileirão já está garantida. Esta segunda-feira (31) marca a última semana do Grêmio na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Após o empate contra o Tombense, por 2 a 2, na última sexta-feira (28), Elkeson e Nicolas falaram em tom de despedida e de seus contratos.

Com o acesso já em mãos, o Tricolor criou uma espécie de tranquilidade em seu ambiente. Até por isso, Renato Portaluppi liberou alguns jogadores como Geromel, Edilson e Diego Souza. Guilherme, antes da partida em Muriaé, foi liberado também para acompanhar o aniversário do filho.

Apesar do objetivo concluído na temporada, não é garantido ainda a permanência do treinador, apesar de ser o preferido pelas duas chapas concorrentes para as eleições do Grêmio. Elkeson, autor do primeiro gol do clube gaúcho, saiu machucado no primeiro tempo.

“Estou esperançoso para jogar e me despedir da torcida e fazer um gol na minha despedida”, falou Elkeson.

Já Nicolas pertence ao Athletico-PR e está emprestado ao Grêmio até o fim da temporada. Segundo o lateral-esquerdo, o clube do Paraná não deseja ter o jogador de volta e que ele poderia procurar outro clube.

