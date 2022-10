Política Lula se reúne com o presidente da Argentina em São Paulo após vitória nas eleições

Por Redação O Sul | 31 de outubro de 2022

Presidente argentino (foto) viajou para o Brasil para encontro com Luiz Inácio Lula da Silva (PT) Foto: Reprodução Presidente argentino viajou para o Brasil para encontro com Luiz Inácio Lula da Silva (PT) Foto: Reprodução

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebe nesta segunda-feira (31) o presidente da Argentina, Alberto Fernández, em um almoço em São Paulo.

Lula obteve a vitória após uma disputa acirrada no segundo turno das eleições realizado no domingo (30). O presidente Jair Bolsonaro (PL) ainda não se pronunciou sobre a derrota no pleito.

O resultado da eleição brasileira foi celebrado pelo peronismo governante na Argentina, devido a uma maior afinidade política com Lula do que com Bolsonaro, com quem Fernández mantém uma relação tensa.

“Parabéns @LulaOficial! Sua vitória abre um novo tempo na história da América Latina. Um tempo de esperança e de futuro que começa hoje”, postou Fernández no Twitter na noite de domingo, minutos após o anúncio da vitória de Lula.

A vitória de Lula, de 77 anos, pode representar a retomada da relação bilateral com um importante parceiro comercial, após a posse do presidente eleito em 1º de janeiro de 2023.

“Argentina e Brasil representam um altíssimo nível de produto bruto sul-americano”, disse Fernández à Rádio 10 na noite de domingo, quando definiu Lula como “um líder realmente singular e impactante”.

No início da tarde desta segunda, o perfil oficial da assessoria de imprensa de Fernández publicou nova postagem no Twitter na qual voltou a manifestar “carinho e apreço” por Lula e citou a reunião que terá com o presidente eleito. “Tenho um carinho e um apreço enorme pelo Lula e quero dar-lhe o abraço que ele merece. Ele é um bom homem, um líder na região”, disse.

