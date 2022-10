Porto Alegre Semana começa com 1.961 vagas de emprego cadastradas no Sine Municipal de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 31 de outubro de 2022

Nessa semana será feita uma ação pela empregabilidade de pessoas com 60 anos ou mais Foto: Alex Rocha/PMPA Nessa semana será feita uma ação pela empregabilidade de pessoas com 60 anos ou mais (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

O Sine Municipal de Porto Alegre tem 1.961 vagas disponíveis no sistema esta semana. A retirada da carta de encaminhamento para a entrevista de emprego deve ser feita na avenida Sepúlveda, esquina com Mauá, no Centro Histórico, das 8h às 17h.

No setor de serviços, destaque para as 439 vagas de recenseador, 200 para atendente de lojas e mercados e 115 para atendente de lanchonete. Na área da construção civil, as principais oportunidades são 88 vagas para soldador e 74 para pedreiro.

Também é possível retirar a carta de encaminhamento pelo aplicativo Sine Fácil, disponível para download gratuito no Google Play. A retirada das cartas deve ser feita de forma responsável, com a certeza do comparecimento à entrevista de emprego para não haver prejuízo aos demais interessados. Informações podem ser obtidas também por e-mail: duvidasSINE@portoalegre.rs.gov.br.

Ação Especial 60+ – Na quinta-feira, 3, das 9h às 15h, uma parceria entre o Sine e a Coordenação de Direitos da Pessoa Idosa oferece 15 vagas exclusivas para pessoas com 60 anos ou mais. Uma empresa estará na unidade municipal do Sine para conversar com os candidatos e dar início ao processo de seleção.

Atendimento descentralizado – Na sexta-feira, 4, o Sine no Território será realizado em dois bairros. No Cascata, a intermediação de mão de obra será no Clube de Mães Amizade (Estrada dos Batillanos, 820), das 10h às 16h.

No Partenon, o serviço será no Centro de Referência em Assistência Social da região (Luiz de Camões, 410 bairro Santo Antonio), das 13h às 16h. Interessados devem levar documento oficial com foto.

Confira todas as vagas da semana:

Açougueiro – 1

Agente de inspeção (qualidade) – 6

Ajudante de carga e descarga de mercadoria – 150

Ajudante de eletricista – 8

Ajudante de farmácia – 1

Ajudante de motorista – 5

Ajudante de obras – 5

Ajustador mecânico – 1

Ajustador mecânico de manutenção – 1

Analista de recursos humanos – 1

Analista de sistemas web – 1

Analista fiscal (economista) – 5

Armador de estrutura de concreto – 3

Arquiteto de edificações – 1

Assistente administrativo – 1

Assistente de vendas – 10

Assistente de vendas – 1

Atendente de bar – 3

Atendente de farmácia – balconista – 1

Atendente de farmácia – balconista – 3

Atendente de informações (telemarketing) – 10

Atendente de lanchonete – 115

Atendente de lojas – 18

Atendente de lojas e mercados – 200

Auxiliar administrativo – 5

Auxiliar contábil – 1

Auxiliar de almoxarifado – 10

Auxiliar de cartório – 3

Auxiliar de colocador de vidros – 2

Auxiliar de confeitaria – 1

Auxiliar de confeiteiro – 3

Auxiliar de contabilidade – 2

Auxiliar de cozinha – 17

Auxiliar de desenvolvimento infantil – 2

Auxiliar de estoque – 4

Auxiliar de jardinagem na conservação de vias permanentes – 2

Auxiliar de laboratório de análises físico-químicas – 1

Auxiliar de limpeza (vaga para PCD) – 10

Auxiliar de limpeza – 17

Auxiliar de linha de produção – 11

Auxiliar de linha de produção (vaga para PCD) – 1

Auxiliar de logística – 1

Auxiliar de manutenção de edificações – 1

Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica – 1

Auxiliar de manutenção predial – 21

Auxiliar de mecânico de autos – 1

Auxiliar de nutrição e dietética – 1

Auxiliar de padeiro – 1

Auxiliar de pedreiro – 6

Auxiliar de pessoal – 1

Auxiliar financeiro – 2

Auxiliar mecânico de refrigeração – 1

Auxiliar técnico de mecânica – 2

Azulejista – 13

Babá – 1

Balanceador – 1

Barman 1

Caldeireiro (chapas de ferro e aço) – 30

Caldeireiro de manutenção – 1

Caldeireiro instalador – 55

Camareira de hotel – 1

Carpinteiro – 26

Carpinteiro de fôrmas (concreto) – 6

Caseiro – 1

Caseiro (agricultura) – 1

Chapista de lanchonete – 1

Churrasqueiro – 2

Cobrador externo – 1

Conferente de carga e descarga – 4

Conferente de logística – 1

Consultor de vendas – 37

Consultor imobiliário – 2

Coordenador de serviços de manutenção – 2

Costureira em geral – 9

Cozinheiro de restaurante – 6

Cozinheiro geral – 11

Cuidador de idosos – 1

Desenhista técnico – 1

Desenvolvedor web (técnico) – 1

Eletricista – 18

Eletricista de instalações – 1

Eletricista de instalações de prédios – 6

Eletricista de linha de transmissão – 9

Eletrotécnico – 16

Embalador, a mão – 1

Empregado doméstico nos serviços gerais – 5

Empregado doméstico arrumador – 2

Encanador – 15

Encarregado de estoque – 1

Encarregado de obras – 2

Encarregado de seção de controle de produção – 1

Encarregado eletricista de instalações – 8

Enfermeiro – 1

Estofador de móveis – 1

Estoquista – 6

Farmacêutico – 1

Ferreiro – 6

Ferreiro armador na construção civil – 2

Fiscal de obras – 11

Funileiro de manutenção – 1

Garçom – 10

Gerente operacional – 1

Gesseiro – 1

Inspetor de qualidade – 2

Instalador de cortinas e persianas, portas sanfonadas e boxe – 1

Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança – 1

Instalador hidráulico – 3

Instalador-reparador de redes e cabos telefônicos – 1

Jardineiro – 3

Marceneiro – 2

Marmorista (construção) – 2

Matrizeiro – 1

Mecânico de automóvel – 5

Mecânico de manutenção de automóveis – 2

Mecânico de manutenção de caminhão a diesel – 1

Mecânico de manutenção de máquina industrial – 2

Mecânico de manutenção de máquinas, em geral – 1

Mecânico de manutenção de motores diesel (exceto de veículos automotores) – 1

Mecânico de motor a diesel – 1

Mecânico de refrigeração – 2

Mecânico de veículos – 4

Mecânico eletricista de veículos automotores – 2

Mestre de obras – 2

Montador de acessórios – 2

Montador de andaimes (edificações) – 30

Montador de artefatos de couro (exceto roupas e calçados) – 1

Montador de elevadores e similares – 1

Montador de equipamentos elétricos – 4

Montador de estruturas de aço – 2

Montador de estruturas metálicas – 5

Montador de paletes – 2

Montador instalador de acessórios – 1

Motorista carreteiro – 2

Motorista de automóveis – 20

Motorista de caminhão – 3

Motorista de caminhão-guindaste – 2

Motorista entregador – 7

Oficial de manutenção – 2

Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações – 10

Operador de bate-estacas – 1

Operador de caixa – 15

Operador de dobradeira na indústria gráfica – 1

Operador de empilhadeira – 1

Operador de equipamentos elétricos – 2

Operador de escavadeira – 1

Operador de máquinas-ferramenta convencionais – 1

Operador de retro-escavadeira – 2

Operador de serra mecânica – 1

Operador de telemarketing ativo – 10

Padeiro – 1

Panificador – 2

Pedreiro – 74

Pintor de obras – 5

Pintor industrial – 31

Planejador de produção (técnico) – 1

Polidor de metais – 2

Porteiro – 67

Professor de nível médio na educação infantil – 1

Promotor de vendas – 15

Recenseador – 439

Recepcionista atendente – 2

Recepcionista, em geral – 2

Repositor de mercadorias – 2

Retificador, em geral – 1

Serralheiro – 5

Servente de obras – 3

Soldador – 88

Supervisor de logística – 1

Supervisor de operação elétrica (geração, transmissão e distribuição de energia elétrica) – 7

Técnico analista de qualidade – 1

Técnico de análise química – 2

Técnico de apoio ao usuário de informática (helpdesk) – 1

Técnico de edificações – 1

Técnico de estradas – 1

Técnico de manutenção industrial – 6

Técnico de processo de fabricação – 1

Técnico de suporte de ti – 1

Técnico em eletromecânica – 3

Técnico em manutenção de equipamentos de informática – 1

Técnico em segurança do trabalho – 7

Técnico instrumentista – 2

Tecnólogo em mecatrônica industrial – 1

Torneiro mecânico – 4

Vendedor – no comércio de mercadorias – 1

Vendedor de serviços – 5

Vendedor interno – 41

Vendedor porta a porta – 7

Vendedor pracista – 3

Zelador – 3

