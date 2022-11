Colunistas Lobby internacional

Por Redação O Sul | 18 de novembro de 2022

(Foto: Izânio Façanha/Divulgação)

Ex-vice presidente da Câmara e conhecido bon vivant em Brasília – são dele os melhores leitões assados no Cafezinho da Câmara em sessões de altas horas – o deputado federal Fábio Ramalho (MDB-MG), o Fabinho Liderança, sabe onde pisa, sempre. Foi parar no Egito para esperar o presidente eleito, Lula da Silva (PT), para dar um abraço no amigo e pedir apoio. Fabinho está em campanha ao cargo de ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) para a vaga da ex-ministra Ana Arraes. O parlamentar tirou fotos com Lula e emendou a fala sobre suas virtudes até para a futura primeira-dama, Janja da Silva. Fabinho não foi reeleito e aposta no lobby suprapartidário, e até internacional, atrás da vaga que está disputadíssima. É o cargo mais almejado da atualidade depois das presidências da Câmara e do Senado em 2023.

Elas no campo

A Organização Internacional do Trabalho revelou que 40% da mão de obra rural em países em desenvolvimento é feminina. No Brasil esse número chega a 1 milhão de mulheres, de acordo com o SEBRAE. E uma pesquisa realizada pelo Ministério da Agricultura em parceria com a Embrapa e IBGE traz uma boa notícia para o empoderamento delas no campo: mais de 30 milhões de hectares, cerca de 8,4% das áreas rurais do Brasil, são administrados por mulheres.

Brasil na OCDE

O governo dos Estados Unidos indicou a jornalista Iara Lemos para representar o Brasil nas reuniões da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) que aconteceram em Paris para discutir inteligência artificial – assunto em que o país ainda patina, sem regulamentação. Iara é especialista no tema e atuou, na Câmara dos Deputados, na elaboração do PL do Marco Legal da Inteligência Artificial, já aprovado na Casa e que agora tramita no Senado.

Fôlego na praça

As micro e pequenas empresas lideraram a procura pelo processo de recuperação judicial em outubro, com 67 pedidos frente aos 32 feitos no mesmo mês de 2021, segundo o Indicador de Falências e Recuperação Judicial da Serasa Experian. A maior quantidade de solicitações são das áreas de serviços (56), comércio (31), indústria (12) e primário (8). Já os pedidos de falência sofreram queda de 28,3%: com 71 solicitações em outubro frente as 99 do mesmo período do ano passado.

Copa & copos

De olho na Copa do Mundo FIFA que começa domingo no Catar, o setor de bares e restaurantes deve contratar temporariamente mais de 7,7 mil pessoas e injetar R$ 864,49 milhões na economia do Brasil durante a competição. Na Copa de 2018 foram registradas cerca de 5.480 mil contratações. Os dados são da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo e do Ministério do Turismo.

Safra & Ipiranga

As comemorações do Bicentenário da Independência do Brasil ainda não terminaram: o Museu do Ipiranga será tema de um livro com lançamento na próxima segunda-feira pelo Instituto Cultural J. Safra. O livro é a 41ª edição da coleção temática “Museus Brasileiros”, que visa a preservação do patrimônio cultural e artístico do Brasil. A coleção temática foi uma iniciativa de Joseph Safra, fundador do grupo Safra, em 1982.

(Colaboraram Walmor Parente, Carolina Freitas e Sara Moreira)

