Por Redação O Sul | 5 de agosto de 2024

Após adiamento, as provas serão aplicadas no dia 18 deste mês Foto: Arquivo/Agência Brasil Após adiamento, as provas serão aplicadas no dia 18 deste mês. (Foto: Arquivo/Agência Brasil) Foto: Arquivo/Agência Brasil

A organização do CPNU (Concurso Público Nacional Unificado), conhecido como Enem dos Concursos, divulgará nesta quarta-feira (7) os cartões de confirmação, onde consta o endereço dos locais das provas, que serão aplicadas no dia 18 deste mês.

Inicialmente, o Enem dos Concursos seria realizado no dia 5 de maio, mas foi adiado em razão das enchentes no Rio Grande do Sul. O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos alerta aos candidatos para que fiquem atentos quanto às mudanças nos locais das provas, principalmente no RS e no Amazonas, atingido por uma seca severa.

O coordenador-geral de Logística do CPNU, Alexandre Retamal, liderou uma equipe que fez visitas técnicas aos dois Estados e garantiu que há condições para que o concurso aconteça no dia 18.

Os resultados finais do Enem dos Concursos serão divulgados em 21 de novembro. Em janeiro de 2025, iniciarão as convocações para a posse dos novos servidores públicos e cursos de formação.

