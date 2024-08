Porto Alegre Museu da Comunicação Hipólito José da Costa é reaberto ao público em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 5 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











Instituição estava fechada desde o início de maio por causa da enchente que atingiu a Capital Foto: Ascom Sedac Instituição estava fechada desde o início de maio por causa da enchente que atingiu a Capital. (Foto: Ascom Sedac) Foto: Ascom Sedac

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O MuseCom (Museu da Comunicação Hipólito José da Costa), no Centro Histórico de Porto Alegre, foi reaberto ao público na manhã desta segunda-feira (5). Administrada pela Sedac (Secretaria Estadual da Cultura), a instituição ficou cerca de 90 dias fechada devido à enchente que atingiu a Capital em maio.

O museu foi uma das 282 instituições culturais impactadas pelas inundações em todo o Estado. Segundo levantamento feito pela Sedac, entre elas estão 56 bibliotecas, 51 casas de cultura, 47 museus e 31 CTGs (Centro de Tradições Gaúchas).

Com danos diretos e indiretos em consequência das águas, a equipe técnica do MuseCom atuou, nos últimos dois meses, em um plano de retomada, restaurando o acesso ao prédio, intervindo com planos de conservação nos acervos históricos e requalificando as áreas afetadas pela inundação.

“Enfrentamos um momento muito delicado não só para o Museu e a cultura, mas para os nossos públicos em todo o Estado. Trabalhamos duro nessa retomada e esperamos com esse retorno poder voltar a contribuir com a comunidade nas dinâmicas educativas, de pesquisa e fruição”, disse o diretor do MuseCom, Welington Silva.

Para celebrar a retomada das atividades, a instituição preparou uma programação especial em alusão ao Dia Estadual do Patrimônio Cultural, que tem seu ápice de 16 a 18 de agosto. Mediações temáticas, materiais educativos, oficinas e novidades no circuito expográfico estão entre as atrações.

A estreia da mostra fotográfica “Por onde andei” e a prorrogação do período de visitação da exposição “TVE 50 anos”, que ficará em cartaz até novembro, finalizam a programação.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/museu-da-comunicacao-hipolito-jose-da-costa-reabre-ao-publico-nesta-segunda-feira-em-porto-alegre/

Museu da Comunicação Hipólito José da Costa é reaberto ao público em Porto Alegre

2024-08-05