Por Redação O Sul | 5 de agosto de 2024

As publicações que mais repercutem nos canais da Justiça do Trabalho gaúcha são notícias sobre serviços e decisões judiciais Foto: Reprodução

Entre os 24 TRTs (Tribunais Regionais do Trabalho) do Brasil, a Justiça do Trabalho gaúcha liderou o ranking de interações nas redes sociais no primeiro semestre deste ano. O dado foi divulgado pela plataforma Social Media Gov, que monitora postagens de instituições públicas no País.

O TRT-RS já havia se destacado no último levantamento, em 2023, alcançando o segundo lugar nessa categoria. As publicações que mais repercutem nos canais da Justiça do Trabalho gaúcha são notícias sobre serviços e decisões judiciais. Somadas, as redes sociais do tribunal gaúcho possuem mais de 60 mil seguidores.

No primeiro semestre deste ano, foram registrados 98,6 mil envolvimentos com os conteúdos publicados. O desempenho mantém o TRT-RS no top 10 do Judiciário Federal.

2024-08-05