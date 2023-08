Expointer Loja Panvel leva conveniência ao público da Expointer

Por Redação O Sul | 26 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











Espaço funcionará na avenida principal, em frente ao Pavilhão do Gado Leiteiro. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Com a Panvel na Expointer, fica tudo bem. Isso porque o público poderá contar com uma unidade exclusiva da rede de farmácias dentro do Parque de Exposições Assis Brasil, durante toda a feira, que começa neste sábado (26) e segue até 3 de setembro. A loja pocket vai oferecer um mix voltado à conveniência, incluindo proteção solar, snacks, produtos de primeiros socorros, itens de higiene, beleza, fraldas e medicamentos, entre muitas outras opções de produtos. Outros atrativos serão as ofertas e cupons de descontos exclusivos para quem estiver visitando ou trabalhando no evento.

O espaço está localizado na avenida principal, em frente ao Pavilhão do Gado Leiteiro, com acesso pelo Portão 7. Em todos os dias da programação, o espaço irá funcionar das 8h às 22h.

Uma das patrocinadoras da Expointer, a Panvel busca contribuir à saúde, ao bem-estar e à segurança de expositores e do público em geral. Além da loja física, a marca disponibilizará aos clientes todo o conforto e facilidade do serviço de tele-entrega, que será realizado com uma bike elétrica para maior eficiência e sustentabilidade. O público também pode comprar pelo Alô Panvel e retirar seu produto no local através do serviço Clique e Retire.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Expointer

https://www.osul.com.br/loja-panvel-leva-conveniencia-ao-publico-da-expointer/

Loja Panvel leva conveniência ao público da Expointer

2023-08-26