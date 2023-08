Expointer RS Innovation Agro receberá 60 startups com soluções para o agronegócio

Por Redação O Sul | 26 de agosto de 2023

Nos pitches das startups, empresas apresentam suas novas tecnologias para buscarem potenciais investidores. Foto: Adriana Figueiredo/Ascom Sict Foto: Adriana Figueiredo/Ascom Sict

As startups focadas no agronegócio, conhecidas como agtechs, são uma das atrações da segunda edição do RS Innovation Agro, espaço totalmente dedicado à inovação na Expointer. Neste ano, 60 agtechs vão se revezar nos estandes coletivos, em busca de novas conexões e potenciais parcerias.

A programação do RS Innovation Agro, iniciativa da Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raça (Febrac) com apoio estratégico da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do RS (Sict), inclui ainda pitchs de startups em todos os dias do evento, que se estenderá de 26 de agosto a 3 de setembro. O espaço fica na Casa da Febrac, dentro do Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio.

Na primeira edição, em 2022, uma das participantes foi a Crops Team, que fornece consultoria a produtores rurais e empresas do agronegócio para quantificação da eficiência produtiva e identificação de fatores que afetam a produção de grãos. A empresa fez pitch – momento utilizado pelas startups para apresentarem seus negócios e ideias – no RS Innovation Agro Stage.

“Apesar de sermos uma agtech e termos um contato direto com os produtores, participar de um evento na região Metropolitana foi muito importante para virar a chave. Faz toda a diferença. Tivemos contato com pessoas tomadoras de decisão, e isso nos ajudou muito na nossa expansão e na captação de novos clientes”, relata o CEO da Crops Team, Michel Rocha da Silva.

Fundada em 2020, em Santa Maria, a Crops Team tem se dedicado ao desenvolvimento de produtos como a Árion Mais, uma plataforma digital para registro e interpretação de dados de lavouras que ajuda a identificar o potencial produtivo de cada área. Outro exemplo de produto é o Water Crop, um sistema para o manejo eficiente de irrigação em áreas de soja e milho com uso de pivô irrigado.

“É uma caminhada que vem sendo construída. Depois do RS Innovation Agro, fomos selecionados para participar do Venture Builder SLC, programa que acelerou seis startups no Brasil inteiro. Começamos a trabalhar no app da Árion, que deve estar pronto até dezembro. Também decidimos desenvolver o app do Water Crop e, agora, estamos trabalhando na validação com produtores. Vamos lançar esse produto e, por causa dele, estamos indo para uma nova região do país”, conta Silva. A empresa está abrindo uma filial em Unaí, em Minas Gerais, na divisa com Goiás.

Confira a programação completa do RS Innovation Agro Stage neste link.

RS Innovation Agro receberá 60 startups com soluções para o agronegócio

2023-08-26