Expointer Número recorde de expositores é recebido no Pavilhão da Agricultura Familiar da 46ª Expointer

Por Redação O Sul | 26 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











Ato de boas-vindas reuniu produtores na praça de alimentação do Pavilhão, antes da abertura dos portões da Expointer. Foto: Fernando Dias/Seapi Ato de boas-vindas reuniu produtores na praça de alimentação do Pavilhão, antes da abertura dos portões da Expointer. (Foto: Fernando Dias/Seapi) Foto: Fernando Dias/Seapi

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Os agricultores familiares responsáveis pelo número recorde de 372 empreendimentos do 25° Pavilhão da Agricultura Familiar (PAF) foram recebidos, neste sábado (26), com uma fala de boas-vindas, que marcou o início dos trabalhos no primeiro dia da 46ª Expointer, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. A ação de acolhimento aconteceu na praça de alimentação do PAF antes da abertura dos portões da feira.

O secretário de Desenvolvimento Rural, Ronaldo Santini, e o coordenador-geral do Escritório do Ministério de Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA) no RS, Milton Bernardes, parabenizaram os integrantes das agroindústrias pela participação em número histórico.

Santini, ressaltou a capacidade de superação dos produtores, que mesmo após o enfrentamento de uma estiagem severa garantiram a presença no pavilhão, que já abre com marca inédita. “Esse pavilhão é uma união de muitas pessoas e entidades, mas a principal inspiração para nós é o trabalho de vocês. Suas mãos promovem o sustento de milhares de famílias e fazem o Rio Grande forte, produtivo e aguerrido”, afirmou o secretário.

A presidente da Emater, Mara Saalfeld, apontou que o PAF é um dos espaços mais tradicionais da Expointer. “Vocês não têm ideia da alegria que nos dá de estar ao lado de quem produz”, disse. O coordenador do MDA no RS também ressaltou o esforço da comissão organizadora que trabalhou intensamente durante quatro meses para deixar tudo pronto para a feira, e relembrou os 25 anos do PAF. “Esse espaço começou pequeno, era praticamente uma lona, lá no ano de 1999. Hoje, ver um pavilhão estruturado, com quase 400 agroindústrias nos enche de alegria”, celebrou Bernardes.

Organização

Os expositores começaram a chegar ainda na madrugada de sexta-feira (25/8). A produtora Taciele Toledo, da Agroindústria Embutidos Toledo, saiu às 2h da manhã de Campos Borges e começou a instalação por volta das 7h no Pavilhão. “Foi tudo tranquilo, o Pavilhão está bem estruturado e identificado. Já sabíamos o nosso local e começamos a montagem”, contou.

Com o maior número de expositores da história da Expointer, o 25° Pavilhão da Agricultura Familiar fica aberto até o dia 3 de agosto e funciona das 8h às 20h.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Expointer

https://www.osul.com.br/numero-recorde-de-expositores-e-recebido-no-pavilhao-da-agricultura-familiar-da-46a-expointer/

Número recorde de expositores é recebido no Pavilhão da Agricultura Familiar da 46ª Expointer

2023-08-26