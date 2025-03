Acontece Loja Wine POA celebra aniversário da cidade com happy hour e ofertas

Por Redação O Sul | 26 de março de 2025

Estabelecimento terá experiência de degustação e ofertas Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A Wine, o maior clube de assinatura de vinhos do mundo, comemora o aniversário da cidade de Porto Alegre, que acontece no dia 26 de março, com uma programação de ofertas especiais para os amantes de vinhos. Para celebrar a ocasião, a loja disponibiliza um happy hour, oferecendo degustação de vinhos do Clube Wine e petiscos para clientes, que tenham acesso a mais informações sobre os rótulos e as possibilidades de harmonização.

Os apaixonados por vinhos que participarem presencialmente da celebração e fizerem compras a partir de R$ 499 ganham um cupom com 15% de desconto. Também haverá a campanha Compre e Ganhe no espaço da Wine na cidade, a partir da qual, os clientes que realizarem compras a partir de R$ 399 ganham um rótulo do espumante chileno U by Undurraga de brinde entre as quatro opções disponíveis: Brut, Demi-sec, Sweet e Rosé.

Para aproveitar as ofertas da loja enquanto participa do happy hour, confira algumas dicas de harmonização de Thamirys Schneider, sommelière da Wine.

O churrasco gaúcho é conhecido por suas carnes na brasa assadas por longas horas. Delicioso e com toque defumado, harmoniza perfeitamente bem com o exemplar Aliwen Reserva Valle del Rapel Carménère 2021, onde 70% do vinho passa 9 meses em barris de carvalho francês, americano e húngaro, e 30% ficou em tanques de aço inox, agregando maior corpo, estrutura e complexidade. Um vinho suculento, com bom equilíbrio entre frutado e madeira, taninos maduros e sutis notas de tabaco que vão enriquecer a experiência.

“É um rótulo que faz parte da Linha Reserva da vinícola Undurraga, criado para almas aventureiras, os amantes da natureza e aos que buscam desfrutar o melhor da vida cotidiana. É suculento, equilibrado, com taninos maduros e textura aveludada”, conclui a sommelière.

