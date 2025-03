Acontece Rio Grande do Sul vai sediar a mais completa feira de bioenergia e biocombustíveis do Brasil

26 de março de 2025

BioTechFair acontece de 26 a 28 de março no Centro de Eventos da Fiergs, em Porto Alegre Foto: Rede Pampa BioTechFair acontece de 26 a 28 de março no Centro de Eventos da Fiergs, em Porto Alegre Foto: Rede Pampa

O Rio Grande do Sul sedia a BioTechFair, Feira Internacional de Tecnologia em Bioenergia e Biocombustíveis, considerada o maior e mais completo evento sobre bioenergia e biocombustíveis da América Latina. O evento está acontecendo de 26 a 28 de março no Centro de Eventos da Fiergs, em Porto Alegre, e reúne especialistas, empresas e autoridades do setor em uma plataforma de discussões, negócios e inovações em energias renováveis.

Com o Brasil sendo o sexto maior consumidor de energia elétrica do planeta e com o consumo médio anual crescente, a busca por fontes renováveis de energia se intensifica. O evento chega como uma importante oportunidade para promover soluções sustentáveis e o debate sobre o futuro das energias renováveis. Atualmente, 47% da energia no Brasil vem de fontes renováveis, enquanto em países desenvolvidos essa média é de apenas 15%.

A BioTechFair tem como foco tecnologias e fontes de energia sustentável, como biodiesel, biomassa, biogás, etanol, bioquerosene e hidrogênio verde. A feira ocupará uma área de 10 mil m² e apresentará soluções inovadoras, além de abrir portas para novas parcerias e negócios.

Compromisso com a sustentabilidade

A BioTechFair destaca-se não apenas pelo seu conteúdo técnico, mas também pela sua postura responsável em relação ao meio ambiente. O evento conta com containers do DMLU (Departamento Municipal de Limpeza Urbana) para a gestão de resíduos, e o descarte dos materiais será coordenado pela Trashin, uma empresa certificada B que promove a economia circular por meio de projetos de Gestão de Resíduos 360°, Logística Reversa e Consultoria ESG. A Trashin atuará de forma a garantir que o evento tenha um impacto ambiental mínimo, com práticas de gestão sustentável de resíduos, alinhadas ao compromisso do evento com a sustentabilidade.

Além da feira de negócios, será realizado o Congresso Internacional de Bioenergia, um dos maiores e mais importantes fóruns sobre energias renováveis no Brasil, com cerca de 70 palestras e painéis com especialistas, pesquisadores e empreendedores. O Congresso será uma oportunidade para discutir as mais recentes inovações e tendências do mercado de bioenergia.

Apoios e Patrocínios

A BioTechFair é promovida pela Porthus Eventos, em parceria com a Fiergs, Sindibio, Sindienergia e Sindimadeira, e conta com o apoio de 26 entidades nacionais do setor. O evento também recebe o apoio de diversas organizações e empresas comprometidas com a sustentabilidade.

Apoios e Patrocínios:

Prefeitura de Porto Alegre

DMLU

Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade de Porto Alegre

Badesul

BRDE

Sulgás

+GF+ FRG

Camfil

Grupo Haiduck

CRVR

CREA RS

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e Governo Federal

Rede Pampa

RBS

Serviço:



BioTechFair – Feira Internacional de Tecnologia em Bioenergia e Biocombustíveis



Data: 26 a 28 de março de 2025



Local: Centro de Eventos da Fiergs, Porto Alegre, RS



Mais informações: www.congressodebioenergia.com.br

