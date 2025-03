Acontece Stok Center conquista liderança absoluta no prêmio Marcas de Quem Decide e celebra nova loja em Canoas

Por Redação O Sul | 26 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











Este é o segundo ano consecutivo em que o Stok Center conquista o título de marca preferida. Foto: Divulgação Este é o segundo ano consecutivo em que o Stok Center conquista o título de marca preferida. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Stok Center, bandeira de atacarejo da Comercial Zaffari, foi consagrado como a marca mais lembrada e também a marca preferida dos gaúchos na categoria “rede atacadista”, durante a cerimônia do prêmio Marcas de Quem Decide, promovido pelo Jornal do Comércio na segunda-feira (24).

Este é o segundo ano consecutivo em que o Stok Center conquista o título de marca preferida e, pela primeira vez, conquista a lembrança espontânea do público, assumindo a liderança absoluta no segmento.

O reconhecimento chega em uma semana de grandes conquistas para a empresa, que também celebra a inauguração de sua segunda unidade em Canoas.

A nova loja do Stok Center foi aberta oficialmente nessa terça-feira (25), no bairro Mato Grande. O empreendimento gerou 200 novos postos de trabalho na cidade, contribuindo para o desenvolvimento econômico local e ampliando a oferta de um modelo de compras acessível e de qualidade para a população.

Essa inauguração é a primeira do plano de expansão da marca para 2025. “É um momento muito especial para nós. Receber esse reconhecimento do público e, ao mesmo tempo, seguir expandindo nossa presença no Rio Grande do Sul mostra que estamos no caminho certo, sempre buscando oferecer mais vantagens e qualidade para nossos clientes”, destaca o presidente, Sérgio Zaffari.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/stokcenter/

Stok Center conquista liderança absoluta no prêmio Marcas de Quem Decide e celebra nova loja em Canoas

2025-03-26