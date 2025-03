Acontece Instituto Equatorial entrega kit retomada para 250 empreendedoras que fazem parte do projeto Portas Abertas

Por Redação O Sul | 26 de março de 2025

O projeto beneficia mulheres nas cidades de Porto Alegre, Guaíba e Eldorado do Sul, com suporte especializado na recuperação dos seus negócios. Foto: Divulgação O projeto beneficia mulheres nas cidades de Porto Alegre, Guaíba e Eldorado do Sul, com suporte especializado na recuperação dos seus negócios. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O Instituto Equatorial, mantido pelo Grupo Equatorial (do qual faz parte a CEEE Equatorial Energia), entregará “kits retomada” para as 250 mulheres empreendedoras que fazem parte do projeto “Porta Abertas”. A entrega simbólica de algumas das unidades foi realizada nessa quarta-feira (26).

Com um investimento de R$ 625 mil, a iniciativa também oferece treinamento e consultoria, a fim de fortalecer negócios afetados pelas tragédias climáticas do ano passado em Porto Alegre, Guaíba e Eldorado do Sul. Proporciona, ainda, suporte especializado para recuperação de seus negócios, criando assim uma rede de apoio e fomento.

Vanessa Moreira Alves, moradora de Guaíba, foi uma das selecionadas pelo projeto. Ela perdeu as duas lojas que havia construído ao longo de quase dez anos, além de ter a casa invadida pela água durante a enchente. Ou seja: precisou recomeçar do zero. Para Vanessa, o “Portas Abertas” traz novas perspectivas:

“Estou conseguindo enxergar o futuro, parece que Deus nos dá uma força que a gente não sabe de onde vem, e as coisas estão fluindo. O projeto acolheu de uma forma bacana mulheres que as pessoas não enxergam. A tia costureira que sustenta os netos, e ajudou mulheres que não tinham voz para pedir ajuda”.

Coordenadora do Instituto Equatorial, Janaína Ali acrescenta: “Sabemos que muitas dessas empreendedoras perderam suas principais fontes de renda. Com o projeto ‘Portas Abertas’, estamos oferecendo mais do que recursos materiais, estamos fornecendo meios para que elas reconstruam suas trajetórias com autonomia, segurança e novas perspectivas”.

Segmentos contemplados

– Alimentos e bebidas: 68

– Arte e dança: 1

– Artesanato e manufaturas: 36

– Comércio: 6

– Construção: 2

– Corte e costura: 20

– Educação: 4

– Eventos e entretenimento: 5

– Informática: 1

– Saúde, Beleza e Bem-estar: 73

– Sublimação: 5

– Vestuário, moda e acessórios: 29

