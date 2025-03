Acontece Maior feira de bioenergia e biocombustíveis do País, BioTech Fair começou nesta quarta-feira

26 de março de 2025

Feira debate sobre o futuro da energia no Rio Grande do Sul Foto: Rede Pampa Foto: Rede Pampa

Com mais de 80 expositores, teve início nesta quarta-feira (26) a BioTech Fair, a maior feira de bioenergia e biocombustíveis do Brasil. Sediado no Centro de Eventos da Fiergs, a BioTech Fair tem um quadro repleto de programações até sexta-feira. Além de apresentar soluções inovadoras, a feira também abre portas para novas parcerias e negócios entre as empresas do ramo.

O coordenador geral da feira, Clóvis Rech, falou sobre os objetivos para o futuro: “Hoje temos aqui ao redor de 80, 90 expositores e agregamos um congresso com cerca de 70 palestras durante três dias. Então a expectativa é boa. Embora nós estejamos furando uma bolha, já que eventos desse setor quase sempre acontecem em São Paulo, nós estamos puxando para os três estados do sul, e nossa ideia é talvez fazermos agora uma continuidade, valorizando o potencial que existe em energias inováveis nos estados do sul. Tanto biogás, biometano, biocombustíveis como um todo, biomassa e hidrogênio. Então a nossa ideia é agregarmos isso”.

Daniela Cardeal, presidente do Sindienergia-RS, marcou presença na BioTech Fair, e comentou sobre a importância das energias renováveis para o estado: “A gente tá aproveitando esse momento de reconstrução do estado para mostrar como a gente tem que trazer segurança de investimento, segurança de entrega de energia e como que a gente pode optar para reconstruir o estado utilizando essa energia renovável, que ela é mais acessível, ela é mais justa e ela promove a transição energética que a gente tanto quer no no nosso país”.

O evento tem como foco tecnologias e fontes de energia sustentáveis. As inscrições podem ser realizadas gratuitamente pelo site biotechfair.com.br .

