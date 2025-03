Acontece 27ª edição do Fórum GD Sul começou nesta quarta-feira debatendo sobre energias renováveis

Por Redação O Sul | 26 de março de 2025

Fórum GD debate sobre a energia solar fotovoltaica e a produção de energias limpas Foto: Rede Pampa Foto: Rede Pampa

Começou nesta quarta-feira (26) o 27º Fórum Regional de Geração Distribuída (Fórum GD Sul). Reunindo especialistas, líderes do mercado e empresas globais para discutir o futuro da energia solar no brasil, o fórum é um dos maiores eventos do setor elétrico no país. O foco deste ano é a produção de energia solar fotovoltaica.

Tiago Fraga, o CEO do Fórum GD, falou sobre o foco do evento, que são as energias renováveis: “o evento, no total, vai ter mais de 100 palestras. São temas variados como biomassa, biogás, biocombustíveis, mas o grande barato hoje das energias renováveis no Brasil como um todo é a micro e mini geração, onde houve essa revolução, toda feita pela energia solar fotovoltaica, onde hoje aproximadamente 3 milhões e meio de residências no Brasil geram a sua própria energia pela micro e pela mini geração”.

O Fórum GD vai até esta quinta-feira (27), e as inscrições podem ser feitas clicando neste botão. A programação completa pode ser consultada através do site https://www.forumgdsul.com.br/site/programacao/

