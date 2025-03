Acontece Plaza HUB abre as atividades de 2025 com evento sobre inteligência artificial

Por Redação O Sul | 27 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











Atividade que aconteceu no dia 27 de março é aberta ao público e contará com a participação de três especialistas e empreendedores no mundo da inovação e tecnologia Foto: Plaza HUB/Divulgação Foto: Plaza HUB/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Plaza HUB, localizado junto ao Plaza São Rafael Hotel, em Porto Alegre, dá início às atividades do ano do Plaza Talks nesta quinta-feira (27). O primeiro evento de 2025 terá como tema a Inteligência Artificial. A série de encontros busca reunir profissionais liberais, estudantes, hóspedes e o público em geral, fomentando o debate em diferentes áreas e garantindo o aprimoramento profissional. As atividades são totalmente gratuitas.

Quem irá mediar o encontro é Marcelo Schmidt, gerente de inovação da Rede Plaza de Hotéis. Na ocasião, o HUB recebe três especialistas em inteligência artificial, que compartilharão suas trajetórias e experiências no mundo da inovação e tecnologia. Bernardo Salema é empreendedor focado em expansão de negócios e no uso estratégico da inteligência artificial para vendas. Ex-head de expansão da Superforce, a maior rede de CrossFit do mundo, e fundador da Lucy, primeira plataforma de saúde sexual masculina do Brasil, atualmente é CEO da Sale/Me, empresa que desenvolve agentes de IA especializados em vendas.

Roger Ritter, empreendedor apaixonado por tecnologia e inovação, com mais de 10 anos de experiência em desenvolvimento e qualidade de software. Fundador e CEO da Orni, atua na criação de tecnologia como ativo estratégico para startups e empresas. Participou de um dos maiores M&A de tecnologia do Brasil em 2014 (R$ 32 milhões) e tem passagem por grandes empresas como Dell, RBS e Globo. Luiz Henrique Longhi Rossi é especialista em inteligência artificial e tecnologia educacional. Fez doutorado, com ênfase em IA. CEO da Cognitiva Brasil, lidera um software house com mais de 12 anos de mercado, atendendo clientes globais e nacionais como o Ministério da Saúde e Banrisul. Também é sócio de startups de IA incluindo Greenmotor, TradeSquad AI, Talk AI e Docdoc.law.

Para Marcelo Schmidt, este primeiro evento de 2025 marca um momento importante do ano para a Rede Plaza de Hotéis junto à comunidade. “Começar o ano com um tema destes significa abrir espaço para ideias inovadoras e promover conexões entre profissionais de diferentes áreas. Ajudando a fortalecer o ecossistema empreendedor, impulsionando a economia e o desenvolvimento profissional”, destaca.

Serviço

Plaza Talks – Inteligência Artificial. Dia 27 de março. Às 19h30min. Gratuito e aberto ao público. Sugere-se a doação de um quilo de alimento não perecível. A edição inaugura a nova temporada do Plaza Talks, no Plaza HUB. Mediação Marcelo Schmidt, gerente de inovação da Rede Plaza. Com a presenças de Roger Ritter – CEO da Orni, Bernardo Saleme, da Sale/Me e Luiz Henrique Longhi Rossi – CEO da Cognitiva Brasil. As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo link https://www.sympla.com.br/evento/hub-talks-empreendedorismo-e-inteligencia-artificial/2878925?referrer=www.google.com.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/plaza-hub-atividades-2025-inteligencia-artificial/

Plaza HUB abre as atividades de 2025 com evento sobre inteligência artificial

2025-03-27