Notícias Lojas já voltaram a atender o público em cidades da Região Metropolitana de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 1 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







Em Canoas, até o funcionamento de pubs está liberado. (Foto: Reprodução)

Nesta sexta-feira (1º) Menos de 24 horas após o governo do Estado anunciar um decreto estadual transitório (até que entre em vigor o sistema de distanciamento controlado), que autoriza as prefeituras da Região Metropolitana de Porto Alegre a flexibilizarem a reabertura do comércio, diversas lojas reabriram em municípios como Alvorada, Guaíba e Viamão.

Já em outras, o atendimento deve ser retomado neste sábado. É o caso, por exemplo, de Canoas, Esteio, São Leopoldo, Gravataí e Sapucaia do Sul.

Muita gente aproveitou para “matar a saudade” do movimento, ainda que bem menor em comparação aos tempos pré-pandemia. Também não faltou quem aproveitasse a deixa para sondar ou mesmo adiantar a compra do presente para o Dia das Mães, que será celebrado no domingo da semana que vem e representa uma das principais datas temáticas para o faturamento do comércio.

De um modo geral, as diretrizes locais para a reabertura são condicionadas ao cumprimento de exigências, em maior ou menor grau, no que se refere à pandemia de coronavírus – uso máscara facial, obrigatoriedade de álcool-gel à disposição de clientes e funcionários e limite ao número de consumidores no local, por exemplo.

Canoas é, provavelmente, a cidade que mais deve relaxar as restrições, a partir deste fim de semana. A medida inclui shoppings centers, restaurantes, bares, lancherias e até pubs, que poderão inclusive ter música ao vivo, desde que encerrem as atividades até a meia-noite e cumpra as medidas protetivas.

Um aspecto curioso é que a sexta-feira de liberação coincidiu justamente com o 1º de maio, Dia do Trabalhador, quando diversas cidades tradicionalmente adotam o feriado para a categoria.

O distanciamento controlado, que deve entrar em vigor nesta segunda-feira (6), prevê a definição de bandeiras de quatro cores – amarelo, laranja, vermelho e preto –, que serão os indicadores para o nível de restrições em cada região do Estado. Esse mesmo decreto do governo do Estado fecha o comércio nas regiões de Passo Fundo e Lajeado devido a surtos de coronavírus.

Fecomércio

Em seu site oficial, a Fecomercio (Federação do Comércio de Bens e de Serviços) do Rio Grande do Sul se manifestou a favor da medida, que avalia como adequada a estratégia de utilizar estudos e dados sobre o avanço do novo coronavírus para modular a resposta e evitar que se mantenha o fechamento indiscriminado do comércio de bens e de serviços na Região Metropolitana.

“Espera-se que os prefeitos municipais tenham agilidade para permitir a retomada da atividade econômica”, frisou o presidente, Luiz Carlos Bohn. “Foi constatado que a Região Metropolitana de Porto Alegre não apresenta situação crítica de contágio, sendo que ficou com a bandeira laranja, isto é, classificação de risco médio. Não faz sentido manter a maior parte do comércio fechado depois de tantas semanas de prejuízos.”

A entidade também questionou o fechamento total do comércio nas regiões de Lajeado e Passo Fundo, enquadradas agora na bandeira vermelha. “Pelos critérios divulgados pelo governo, a bandeira vermelha pode ser acionada mesmo com poucos casos na região, quando seria mais efetivo reforçar as normas de distanciamento pessoal e o uso de equipamentos de proteção individual em diversos setores”.

A Fecomércio publicou em seu site um protocolo de segurança e um curso on-line para os empresários, com orientações sobre prevenção da Covid-19 no retorno das atividades. O material pode ser acessado em www.fecomercio-rs.org.br.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Notícias