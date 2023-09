Acontece Lojas Lebes lança campanha da coleção Primavera – Verão 23/24

Com o mote “Moda Lebes - Com você em todos os momentos”, a marca aposta em peças democráticas para toda a família. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A nova coleção Primavera – Verão 23/24 da Lojas Lebes traz a versatilidade, conforto e beleza em looks para todas as ocasiões. Com o mote “Moda Lebes – Com você em todos os momentos”, a Lojas Lebes aposta em peças democráticas para toda a família. Os looks da nova coleção se unem para criar um guarda-roupa que atenda às necessidades do cliente Lebes.

Da formalidade do ambiente de trabalho a um passeio cheio de energia no parque. Não importa a ocasião, as peças da Moda Lebes se encaixam perfeitamente em cada momento da jornada diária. A Moda Lebes quer acompanhar o dia a dia, sendo uma aliada do estilo que cada um quiser ter e proporcionando conforto e beleza em todos os momentos. A campanha e os novos looks poderão ser vistos nas lojas físicas e nas mídias sociais da rede.

