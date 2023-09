Acontece CASACOR RS apresenta 38 ambientes sobre o tema Corpo & Morada

Por Redação O Sul | 5 de setembro de 2023

A mostra acontece até 22 de outubro em Porto Alegre e conta com um circuito de sete mil m². Foto: Cristiano Bauce Foto: Cristiano Bauce

A CASACOR Rio Grande do Sul acontece até 22 de outubro em Porto Alegre e traz 38 ambientes em um circuito de sete mil m². Este ano, a mostra gaúcha resgata o valor inestimável de momentos entre família e amigos com projetos que trazem o charme e o aconchego das casas. São jardins, espaços de estar íntimos e sociais, varandas e áreas gastronômicas que incluem espaço gourmet, cozinha familiar e cozinha do chef.

Dentre os nomes consagrados, seguirão contribuindo com a mostra profissionais como Aclaene de Mello, responsável pelo masterplan desta edição, e Luiz Sentinger, atualmente o profissional com o maior número de participações consecutivas na mostra – esta será a 22ª. Também estão confirmados Andréa Magalhães, Erika Listo, Francisco Franck, Rosane Dulinski e a equipe da Polido Arquitetura.

Retornam ao elenco neste ano Ivan Andrade, Izabela Pagani, Marília Warken, Renato Ferrari e os escritórios Hecher Yllana Arquitetura e W4 Arquitetura. Já entre os estreantes, que renovarão o olhar sobre o tema desta edição estão nomes como Eduardo Machado e Larissa Ienerich, e o trabalho conjunto de Tag Interiores, Tupinikim Arquitetura e Vitá Arquitetura. Além disso, o DNA jovial e moderno da Auba Arquitetura também estará presente, mais uma vez, na CASACOR RS.

A mostra irá reunir arquitetos e designers de diversas regiões do estado. Da serra virão Saymon Dall Alba e Gargioni Arquitetos, ambos de Caxias do Sul, e Patrícia Pasini, de Garibaldi. Já a região metropolitana será representada por Novo Hamburgo: além de Marília Warken, Melina Knopp será responsável pela suíte do casal. Ainda, estarão presentes a arquiteta Juliani Zanelato, de Capão da Canoa, Tag Interiores, de Ivoti, e o escritório Mowa Arquitetura, que atua em Lajeado, Santa Maria e Passo Fundo – de onde também vem Larissa Ienerich.

O rico paisagismo desta edição, especialmente marcante pelos amplos jardins da propriedade, será assinado por Fernando Thunm, junto à piscina, e pelo Studio1 Arquitetura, na área ligada ao lounge de entrada. Completam o elenco Eduardo Machado, HVM Arquitetura, Jubs Studio, Juliana Moura, KV Arquitetura, Lino Arquitetura, Lisiara Simon, Luciana Pestana, Amanda Schvatzman, Marta Pons, Milene Stefânia, Poema Arquitetura e Sabrina Sbardelotto.

