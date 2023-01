Acontece Lojas Lebes realiza “chuva de presentes” no céu do litoral gaúcho

Por Redação O Sul | 31 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Um avião tem cruzado o céu das praias largando pequenos paraquedas com vales-presentes para os veranistas. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Lojas Lebes, uma das maiores redes de varejo do sul do Brasil, está movimentando a beira-mar das praias gaúchas com uma ação de verão muito especial. Um avião tem cruzado o céu do litoral norte largando pequenos paraquedas com vales-presentes, que podem ser utilizados pelos veranistas nas lojas da região litorânea.

A chuva de presentes já aconteceu no último dia 28 e vai se repetir neste sábado (04) e durante o Carnaval, no dia 18 de fevereiro.

Confira os locais da ação:

04/02- De Tramandaí até Capão da Canoa, começando a distribuição de brindes às 10h em Tramandaí.

18/02- De Balneário Pinhal até Imbé, começando a distribuição de brindes ao meio-dia em Balneário Pinhal.

A ação será transferida em caso de chuva ou em condições climáticas que impossibilitem voos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/lojas-lebes-realiza-chuva-de-presentes-no-ceu-do-litoral-gaucho/

Lojas Lebes realiza “chuva de presentes” no céu do litoral gaúcho