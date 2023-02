Acontece Panvel moderniza estrutura de loja 24h na Av. Medianeira, em Santa Maria

Por Redação O Sul | 1 de fevereiro de 2023

Filial agora conta com espaço de beleza e novas salas para serviços Panvel Clinic. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Uma das lojas mais tradicionais da Panvel em Santa Maria acaba de ser amplamente modernizada. Com foco na experiência de consumo e praticidade de atendimento, a filial da Av. Medianeira, 1318, no Centro, passou por uma intensa atualização de sua estrutura para melhor receber o público da região. As mudanças vão desde a comunicação visual da marca, passando pela disposição de gôndolas e check-out, incluindo uma área própria de beleza para experimentação de produtos, com itens de dermocosméticos e maquiagem. A reinauguração aconteceu nesta quarta-feira (01).

Destaque para a plataforma de serviços em saúde Panvel Clinic, que agora ganha ainda mais espaço no local. Os clientes poderão conferir a nova Sala de Vacinas, mais ampla e confortável para facilitar os atendimentos. A loja também passa a contar com uma Sala de Testes, uma das primeiras de toda a rede. A partir de agora, testagens como Covid, Dengue, Genéticos e PSA passam a ser realizadas em ambiente exclusivo e com acesso rápido. Também são oferecidas verificação de glicemia e pressão arterial, teleorientação, entre outras soluções em saúde. Para saber mais sobre a relação de todos os serviços disponíveis no local, basta acessar www.panvel.com/clinic.

Em Santa Maria, a Panvel conta hoje com 12 lojas instaladas e cerca de 170 profissionais contratados, 32 deles somente na filial modernizada na Av. Medianeira. Este volume reafirma o compromisso da empresa na promoção de oportunidades e valorização dos talentos locais.

Ainda mais facilidades

Após a conclusão da reforma, a loja seguirá com funcionamento 24 horas. No espaço será possível encontrar uma grande diversidade de medicamentos e produtos, incluindo itens da marca própria Panvel. São mais de mil opções, desde maquiagem e beleza e protetor solar, até ortopédicos e infantis.

O público de Santa Maria terá à disposição todas as praticidades da Panvel. Será possível comprar na própria loja ou de forma on-line, através da plataforma de múltiplos canais da rede: App Panvel e site Panvel.com, além do Alô Panvel, serviço de tele-entrega para todo o país (0800.642.9001), com opção de receber em casa. A rede também conta com o Clique & Retire, que permite ao cliente comprar a distância e retirar na loja de sua preferência.

