Por Redação O Sul | 10 de setembro de 2023

Descontos podem chegar a mais de 40% para quem optar por pagar com Pix. (Foto: Reprodução)

Com a chegada do iPhone 15 prevista para o próximo dia 22 de setembro, varejistas no Brasil começaram a reduzir os preços dos modelos anteriores de celulares da Apple, como é o caso dos iPhones 13 e 14, lançados respectivamente em 2021 e 2022. A Apple divulgou por meio das redes sociais e no site oficial que realizará um evento nesta terça-feira (12) para anunciar os lançamentos da marca. A transmissão será feita no site da empresa e no aplicativo Apple TV, a partir das 14h.

A expectativa é que sejam lançados quatro modelos: as versões mais básicas (iPhone 15 Plus e iPhone 15) e duas premium (iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max).

O iPhone 13 chegou ao Brasil custando cerca de R$ 6.000, variando de modelo a modelo, e o iPhone 14 podia chegar a até R$ 10 mil, dependendo do modelo escolhido.

Agora, há poucos dias do lançamento do novo modelo, o varejo brasileiro oferece descontos que podem chegar a mais de 40% para quem optar por pagar com Pix, o que está agradando consumidores ávidos por novas tecnologias.

Diego Marcondes, advogado especialista em direito do consumidor, diz que é comum as redes varejistas fazerem saldões quando uma nova linha de aparelhos chega ao mercado. De acordo com ele, isso ocorrer para que lojistas não saiam em desvantagem com mercadoria estocada. Mas o especialista alerta que o ideal é esperar de um a dois meses depois do lançamento da nova linha, para que a demanda e a oferta entrem em equilíbrio. Neste caso, pode ser que o consumidor consiga preços ainda melhores.

“Ainda que o produto esteja bem abaixo do preço médio de mercado, anunciado como em promoção e queima de estoque, não existem direitos diferenciados em relação à troca ou garantia”, diz Marcondes. O advogado também orienta os consumidores na hora de comprar produtos em promoção: “Ao comprar um produto, o consumidor tem o direito de pedir para o fornecedor informações para saber se há algum problema quando há promoção”.

Segundo ele, as informações devem ser sempre claras. “Se o consumidor souber que ocorrem problemas e, mesmo assim adquirir o produto, ele assume um risco que não poderá questionar”, explica.

Confira alguns descontos oferecidos pelas lojas:

– iPlace: Revendedora oficial dos produtos Apple no Brasil, os valores dos modelos 13 e 14 podem chegar a até 38% de desconto. O iPhone 13 de 128 GB Estelar passa de R$ 6.499 para R$ 3.999 e o iPhone 13 de 128 GB Meia-Noite, de R$ 6.499 para R$ 4.059.

O iPhone 14 também apresenta valores mais baixos, como do modelo com 128 GB Azul e, também, o modelo Amarelo, que caíram de R$ 7.599 por R$ 5.199.

– Fast Shop: Nas lojas da varejista Fast Shop, o iPhone 13 com 128 GB Meia-noite passa de R$ 7.340,67 para R$ 4,099,90 no Pix, um desconto de 44,14%. Já o iPhone 13 com memória de 128 GB Estelar, cai de R$ 7.340,67 para R$ 4.099,90 no mesmo método de pagamento. O iPhone 13 de 256 GB Verde baixou de R$ 7.499 para R$ 5.298,90.

Os modelos do iPhone 14 podem ter descontos de mais de 20% na mesma rede, como o iPhone 14 Pro de 128 GB Roxo-Profundo, de R$ 9.499 por R$ 7.299,90, e o iPhone 14 de 128 GB Estelar, de R$ 7.599 por R$ 4.999,90.

– Magazine Luiza: No Magazine Luiza, os modelos de iPhone 13 com 128 GB —Estelar, Rosa e Meia-Noite – chegam a até 46% de desconto, com valores que caem de R$ 7.599,90 para R$ 4.099 no Pix. O iPhone 14 também aparece com descontos na rede, como o modelo com 128 GB Roxo, que aparece de R$ 7.599 por R$ 4.979.

– Americanas: As Lojas Americanas também estão oferecendo os modelos mais antigos da Apple com descontos às vésperas do lançamento do iPhone 15. Na rede, os modelos do iPhone 13, como o de 128 GB tem desconto de 15%, de R$ 5.891,67 por R$ 5.007,91. O iPhone 14 Plus de 256 GB Meia-Noite também aparece em promoção, com valores que caíram de R$ 7.484,44 para R$ 6.735,99.

– Casas Bahia: Nas Casas Bahia, os modelos de iPhone 13 e 14 aparecem com descontos variados, seguindo a linha das demais redes de varejo. Os modelos de iPhone 13 com 128 GB têm de 18% a 21% de desconto, já os de 256 GB podem chegar a 23% de desconto no Pix.

Além disso, o iPhone 14 também teve redução dos preços na rede, podendo atingir cerca de 20% em variados modelos da marca. As Casas Bahia estão realizando, também, um saldão enquanto durar o estoque com diversos modelos da Apple.

– Ponto: Outra loja que aproveitou a oportunidade para reduzir os valores dos celulares de iPhone foi o Ponto, com o iPhone 13 de 128 GB Estelar passando de R$ 5.299 para R$ 4.089, e iPhone 13 Azul de 128 GB, de R$ 5.199 para R$ 4.089.

O iPhone 13 Pro Max de 1TB Azul-Sierra também aparece com cerca de 27% de desconto, caindo de R$ 10.665,56 para R$ 7.799. Os modelos de iPhone 14 também tiveram redução de preços, podendo atingir até 25% de desconto.

