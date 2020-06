Magazine Lore Improta não faz dieta na quarentena: “Bolsa lotada de chocolate e vinho”

Por Redação O Sul | 10 de junho de 2020

A dançarina ainda pontuou que apesar de normalmente levar uma vida saudável, não se considera uma pessoa fitness Foto: Reprodução/Instagram

Lore Improta tem passado o período da quarentena, por conta da pandemia do coronavírus, em casa, com os pais, em Salvador. Apesar de estar produzindo vídeos e ter montado uma sala de dança em seu lar, a loira garante que no momento não consegue ter uma dieta regrada

“Comer dá prazer. Não estou seguindo dieta, a minha bolsa está lotada de chocolate e vinho. Estou tentando fazer exercícios todos os dias, mas eu, Lorena, acredito que entrar numa dieta neste momento é se cobrar muito. Estou tensa, preocupada com meus pais. Não estou fazendo exercício como deveria ser, acho que não devemos nos cobrar tanto agora”, explicou.

A dançarina ainda pontuou que apesar de normalmente levar uma vida saudável, não se considera uma pessoa fitness. “Não tenho essa força de vontade. Não é o meu perfil, não tenho esse compromisso. Meu compromisso é com a minha saúde. Quando fico com muita preguiça, penso que preciso do meu corpo para dançar. O que funciona comigo é fazer exercício logo no primeiro momento do dia”, explicou ela, pontuando que especialmente neste período, em que passa por muita ansiedade, tem respeitado bastante a vontade do corpo.

“Durmo a hora que dá pra dormir, e acordo a hora em que Deus manda acordar. Estou comendo pizza, hambúrguer e chocolate. Estou me permitindo. Quando eu tenho um dia off, sumo das redes sociais e fico lendo ou vendo um filme. Mas não passo de meio-dia, e não durmo depois das duas da manhã”, contou.

