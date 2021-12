Porto Alegre Lotação volta a fazer trajeto do Centro de Porto Alegre até o Campus Agronomia da UFRGS

Por Redação O Sul | 20 de dezembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Passagem da modalidade custa R$ 6,40. (Foto: Alexa Rocha/PMPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Nesta segunda-feira (20), foi reativada a linha de lotação “30.21 – Partenon/Pinheiro/Campus via Ipiranga, que contempla diversos bairros entre o Centro Histórico e a Zona Leste de Porto Alegre. O valor unitário da passagem é de R$ 6,40 para qualquer coletivo da modalidade.

Trata-se de um serviço fundamental para quem precisa se deslocar até a o campus Agronomia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), por exemplo. Ou a Pontifícia Universidade Católica (PUCRS).

De acordo com a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), o coletivo tem oferta total de 102 viagens por dia (51 por sentido). A linha teve o seu itinerário alterado para que circule pelo eixo da avenida Ipiranga no longo trecho entre a Praia de Belas e a Antônio de Carvalho.

O primeiro microônibus parte do Campus Agronomia da UFRGS às 6h30min, ao passo que o último tem como horário final de embarque no local às 19h. Já o primeiro embarque no Centro Histórico é às 7h05min e o último às 19h35min. O intervalo médio entre as viagens ao longo do dia será de 15 minutos.

Ônibus comuns

Além do lotação, tem sido ampliada a oferta de viagens nos ônibus do transporte coletivo comum. As novidades são anunciadas em quase todas as semanas e, para definir quais as linhas com alterações da tabela de horários, a demanda e outros aspectos são analisados diariamente. Confira o que mudou nesta segunda-feira:

– Linha 179/Serraria: ampliação de seis viagens por dia, passando de 76 para 82 viagens, sendo 41 por sentido. Ampliação de viagens no pico da manhã e tarde. Primeiro horário saindo do bairro em direção ao Centro às 5h30 e último horário saindo do bairro às 19h10. Primeiro horário saindo do Centro às 6h15 e último horário saindo do Centro às 20h.

– Linha 188 Assunção: ampliação de 14 viagens por dia, passando de 22 para 36 viagens, sendo 18 por sentido. Ampliação de viagens no pico da manhã, tarde e no entrepico. Primeiro horário saindo do bairro em direção ao Centro às 6h16 e último horário saindo do bairro às 21h30. Primeiro horário saindo do Centro às 7h06 e último horário saindo do Centro às 22h10.

– Linhas 281/Campo Novo, 2811/Campo Novo-Morro Agudo, 2812/Campo Novo-Gedeon Leite e R81/Rápida Campo Novo: ampliação de cinco viagens por dia no conjunto de linhas, passando de 84 para 89 viagens, sendo 45 bairro ao Centro e 44. Ampliação de viagens no pico da manhã e tarde. Primeiro horário saindo bairro em direção ao Centro às 5h10 e último horário saindo do bairro às 21h05. Primeiro horário saindo do Centro às 6h e último horário saindo do Centro às 22h05.

– Linha A81/Alimentadora Campo Novo-Cavalhada: oferta de 32 viagens por dia, sendo 16 por sentido. Primeiro horário saindo bairro em direção a Doutor Campos Velho (“Faixa Preta”) às 6h e último horário saindo do bairro às 21h40. Primeiro horário saindo da Campos Velho às 6h30 e último horário saindo do centro às 23h.

– Linha 631/Parque dos Maias: ampliação de uma viagem por dia, passando de 130 para 131 viagens, sendo 66 bairro ao Centro e 65. Inclusão do horário das 21h no sentido centro ao bairro. Primeiro horário saindo bairro em direção ao Centro às 5h05 e último horário saindo do bairro às 23h30. Primeiro horário saindo do Centro às 5h50 e último horário saindo do centro às 0h15.

– Linhas 494/Rubem Berta-Protásio, 4942/Batista Flores-Rubem Berta, 4944/Rubem Berta-Jardim Ypu: aos domingos, ampliação de seis viagens por dia, passando de 128 para 134 viagens, sendo 67 por sentido. Ampliação de viagens no pico da manhã e tarde. Primeiro horário saindo bairro em direção ao Centro às 5h15 e último horário saindo do bairro às 21h50. Primeiro horário saindo do Centro às 5h55 e último horário saindo do centro às 22h45.

– Linha 347/Alameda: ampliação de dez viagens por dia, passando de 118 para 128 viagens, sendo 64 por sentido. Ampliação de viagens no pico da manhã, tarde e noite. Primeiro horário saindo bairro em direção ao Centro às 5h30 e último horário saindo do bairro às 22h02. Primeiro horário saindo do Centro às 5h55 e último horário saindo do Centro às 22h30.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre