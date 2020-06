Porto Alegre Lotações ampliam atendimento no bairro Rubem Berta, na Zona Norte de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 27 de junho de 2020

Alteração de itinerários cria nova opção de transporte pelo eixo da avenida Protásio Alves

A EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) informa que, a partir deste sábado (27) as linhas de lotação 40.41 Petrópolis-Fapa e 40.42 Petrópolis-Irmãos Maristas irão ter alterações em seus itinerários para melhor atender os usuários do transporte seletivo.

Com a mudanças, as linhas passam a sair do terminal bairro pela Estrada Antônio Severino e avenida Adelino Ferreira Jardim até a Estrada Martin Félix Berta. A alteração amplia o atendimento ao bairro Rubem Berta, na Zona Norte de Porto Alegre, e cria nova opção de atendimento ao bairro pelo eixo da avenida Protásio Alves.

