Rio Grande do Sul Hospital Bruno Born, em Lajeado, registra morte por coronavírus

Por Redação O Sul | 27 de junho de 2020

Vítima é um homem de 57 anos, residente de Cruzeiro do Sul Foto: Reprodução

O Hospital Bruno Born, em Lajeado, informou na manhã deste sábado (27) a morte, por Covid-19, de um homem de 57 anos, residente de Cruzeiro do Sul.

Ele estava internado na instituição desde o dia 26 de maio e faleceu às 0h30min desta madrugada. Conforme dados de sexta-feira (26) da Secretaria Estadual da Saúde, o Rio Grande do Sul tem 540 óbitos por conta do novo coronavírus.

Esta é a quinta morte em Cruzeiro do Sul, município com população estimada de 12.348 pessoas, de acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, a cidade tem 105 casos confirmados de Covid-19.

