Por Redação O Sul | 27 de junho de 2020

Um novo decreto publicado pela prefeitura de Porto Alegre na sexta-feira (26), permite, com restrições, o funcionamento de academias em shoppings, centros comerciais e condomínios.

A atividade precisa obedecer às mesmas restrições estabelecidas anteriormente, de forma individualizada, sempre limitada a um aluno por vez, observadas as regras de higienização.

Conforme a publicação do Diário Oficial, o que mudou foi a permissão de funcionamento nos locais citados. Pelas regras antigas, a atividade ficava vedada em shoppings centers, centros comerciais e condomínios residenciais.

Na sexta-feira, inconformados com as restrições impostas pelo distanciamento controlado, que proíbe o funcionamento de academias em regiões com bandeira vermelha, profissionais do setor organizaram um protesto em frente ao Palácio Piratini. Na Capital, muitas academias ficarão de portas fechadas por não terem condições de atender um aluno por vez.

