Após as primeiras duas entregas, segundo o ministério, ainda poderão ser produzidas mais 70 milhões de doses para distribuição a partir do SUS (Sistema Único de Saúde).

“Nesse primeiro momento, o IFA [ingrediente farmacêutico ativo] vem pronto do exterior”, explicou o secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, Hélio Angotti Neto. “Ele vai ser processado e distribuído para a população brasileira.”

Angotti reforçou que há, no acordo, o orçamento de importação de mais IFA para a ampliação da produção nacional. Segundo ele, a compra de mais princípios ativos será feita após uma reavaliação do mercado internacional. Ele disse também que é possível que surja outras opções concorrentes de vacina.

No Brasil, a tecnologia será desenvolvida pela Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz), que será preparada para fabricar a imunização distribuída no Brasil com a tecnologia estrangeira.

O acordo tem duas etapas. A primeira consiste na encomenda de frascos da imunização e também que o País assuma os custos de parte da pesquisa. O Brasil se compromete a pagar pela tecnologia, ainda que não tenham terminado os estudos clínicos finais.