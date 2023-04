Mundo Loteria americana Mega Millions acumula em quase 2 bilhões de reais. Brasileiros podem apostar; veja como

Por Redação O Sul | 1 de abril de 2023

Prêmio bilionário terá sorteio novamente nesta terça-feira (2). (Foto: The Lotter/Reprodução)

A Mega Millions acumulou mais uma vez e agora o prêmio chegou a US$ 135 milhões, o equivalente a R$ 1,9 bilhão. Estrangeiros podem tentar a sorte na loteria estadunidense.

Os números sorteados nesse concurso foram 16 – 26 – 27 – 42 – 61 e a Mega Ball 23. Como ninguém acertou, o prêmio acumulou.

A Mega Millions é uma das loterias mais conhecidas em todo o mundo – e não é à toa. Recentemente, em julho de 2022, um único bilhete comprado em Illinois, levou o segundo maior jackpot da história da Mega Millions: extraordinários US$ 1,3 bilhão, equivalente a R$ 6,7 bilhões.

Como jogar

A Mega Millions é uma loteria americana, mas que pode ser jogada por quem mora no Brasil através de plataformas online, como a The Lotter. O próximo sorteio será na terça-feira (2).

Os bilhetes da Mega Millions custam cerca de US$ 5 por linha e esse valor já inclui a comissão que o site cobra pelo serviço de courrier.

Ao contrário das loterias brasileiras, na Mega Millions o ganhador tem a opção de escolher entre duas formas de receber a quantia: de uma vez só (mas a quantia é razoavelmente menor) ou em parcelas anuais ao longo de 29 anos.

4 passos para jogar

Para adquirir seus bilhetes é preciso apenas de alguns minutos e você já vai poder tentar a sorte para ganhar o jackpot da Mega Millions. Basta seguir quatro passos simples para participar do próximo sorteio:

– abrir uma conta gratuita na TheLotter;

– selecionar a loteria Mega Millions EUA.;

– escolher 5 números principais (de 1 a 70) e um número adicional (de 1 a 25) “Mega Ball”;

– confirmar a compra e efetuar o pagamento.

Ao jogar on-line com a TheLotter você tem uma variedade de métodos de pagamento para escolher, incluindo Banco do Brasil, Bradesco, Santander e outros. Todo o processo de compra de bilhetes de loteria on-line é totalmente seguro e transparente, mas se você precisar de ajuda, existe o atendimento ao cliente em português, que está disponível 24 horas por dia, sete dias por semana.

A TheLotter envia seus agentes locais nos Estados Unidos para comprar bilhetes de loterias oficiais em nome dos clientes do mundo todo. O site cobra uma taxa de transação e os clientes recebem uma digitalização dos seus bilhetes antes do sorteio. Não são tiradas comissões dos bilhetes ganhadores.

Seguro e legal

Segundo as regras das loterias americana, não precisa ser cidadão dos EUA, nem residente para jogar. Contudo, para poder coletar qualquer prêmio, o bilhete não deve sair do território americano. É por isso que guardamos em um cofre-forte nos Estados Unidos todas as compras de nossos clientes e os mesmos recebem na conta deles uma cópia digitalizada do bilhete como prova da propriedade.

Se você ganhar prêmios inferiores a 200.000 dólares, o dinheiro será depositado diretamente na sua conta bancária. Se você ganhar o jackpot da Mega Millions, a empresa vai arcar com todas as despesas da sua viagem para receber o prêmio, e você não terá que se preocupar com nada.

