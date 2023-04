Mundo Saiba como a França chegou à atual onda de insatisfação popular

Por Redação O Sul | 1 de abril de 2023

Compartilhe esta notícia:











A raiz da onda de insatisfação popular atual é uma reforma no sistema previdenciário assinada pelo governo de Emmanuel Macron. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Milhões de manifestantes nas ruas francesas. Cerca de 10 mil toneladas de lixo acumuladas nas ruas de Paris. Postos sem gasolina após greves nas maiores refinarias nacionais.

Afinal, o que está por trás da atual situação na França?

Reforma da Previdência

A raiz da onda de insatisfação popular atual é uma reforma no sistema previdenciário assinada pelo governo de Emmanuel Macron em meados de março. Ela aumenta a idade mínima de aposentadoria de 62 para 64 anos para a maioria das categorias.

O governo argumenta que a reforma é necessária para sustentar a Previdência, algo cada vez mais difícil diante da queda na proporção entre trabalhadores ativos e aposentados.

Só em 2021, as despesas com pensões custaram quase 14% do PIB francês aos cofres públicos, quase o dobro da média dos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).

Segundo um relatório de especialistas encomendado pelo governo, essas despesas podem ainda levar a um déficit de 10 bilhões de euros por ano entre 2022 e 2032.

Mesmo com a mudança, a idade mínima para aposentadoria na França ainda é mais baixa que a de vizinhos europeus, como Alemanha, Reino Unido, Bélgica, Holanda, Espanha e Itália, onde ela varia entre 65 e 67 anos.

No Brasil, atualmente a idade mínima para aposentadoria por idade é de 62 anos para as mulheres e 65 para os homens, com tempo mínimo de contribuição de 15 anos. A regra foi estabelecida pela reforma aprovada em 2019, durante o governo de Jair Bolsonaro.

Mas o sentimento de revolta na França também está ligado à maneira como a reforma foi aprovada.

A coligação de Macron perdeu sua maioria na Assembleia Nacional nas eleições legislativas de 2022. Com isso, o governo não conseguiu o apoio necessário para aprovar a reforma por meio dos parlamentares e precisou acionar um dispositivo especial da Constituição, chamado de 49-3, que permite que a mudança entre em vigor sem aprovação legislativa.

O recurso foi criticado por membros da oposição e incitou ainda mais os protestos.

Para a professora da Universidade Queen Mary e especialista em política francesa Rainbow Murray, a ação do governo foi vista por muitos como “um atropelamento da democracia parlamentar e da vontade do povo”.

Manifestações

Com tudo isso, o país chegou ao seu décimo dia de manifestações populares na última terça-feira (28).

O número total de pessoas nas ruas varia intensamente de acordo com a fonte. Mas, segundo um dos principais sindicatos do país, só na terça, mais de 2 milhões de pessoas compareceram aos atos em toda a França, meio milhão delas apenas em Paris.

Já o ministério do Interior e as forças policiais parisienses contabilizaram cerca de 740 mil e 93 mil franceses nas ruas de todo país e da capital, respectivamente.

No ato da semana anterior, o governo havia contabilizado 2 milhões de manifestantes em toda a França.

E enquanto a maior parte se mobilizou de forma pacífica, foram registrados confrontos entre alguns grupos e as forças de segurança.

Em um dos dias mais violentos, mais de 450 pessoas foram detidas pela polícia nacionalmente e 903 focos de fogo foram acesos pelos manifestantes nas ruas de Paris.

E ao mesmo tempo em que as ruas foram tomadas, diferentes categorias organizaram greves. Com isso, aeroportos, escolas e refinarias de petróleo foram afetadas, fazendo com que cerca de 17% de todos os postos de combustível do país relatassem falta de pelo menos um tipo de combustível.

Os agentes de limpeza pública, para quem a reforma da Previdência prevê a mudança da idade mínima de aposentadoria de 57 para 59 anos, também pararam por vários dias.

Dessa forma, imagens de ruas em Paris repletas de lixo viraram cena comum nas últimas semanas, elevando o temor de um problema de saúde pública.

Tema-bomba

Mas essa não é a primeira vez que cenas desse tipo são registradas na capital. Nos últimos 30 anos, todas as tentativas de reformas previdenciárias foram recebidas com manifestações, greves e protestos de sindicatos.

Segundo especialistas, há um componente próprio da França: um histórico de resistência a mudanças no sistema previdenciário, além de uma longa tradição de movimentos sindicalistas e populares.

Segundo Rainbow Murray, a forma como a sociedade francesa vê a aposentadoria influencia na reação às mudanças anunciadas recentemente pelo governo.

“Os franceses são muito apegados à ideia de uma longa aposentadoria financiada pelo Estado, especialmente aqueles em profissões mais desgastantes fisicamente e menos agradáveis — para quem uma carreira mais longa é uma perspectiva pouco atraente”, diz.

O próprio Emmanuel Macron já enfrentou dificuldades para aprovar propostas do tipo. No final de 2019 e início de 2020, durante seu primeiro mandato, um movimento semelhante foi organizado diante do anúncio de um projeto para unificar todos os 45 regimes de pensão do país.

O governo também chegou a pressionar por uma mudança na idade mínima para aposentadoria, mas decidiu adiar o projeto quando o país entrou em lockdown por causa dos primeiros casos de covid.

Mas a reforma é uma promessa de campanha de Macron e foi incluída em seu plano de governo. E ele já disse várias vezes que não pretende abandonar seus planos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/saiba-como-a-franca-chegou-a-atual-onda-de-insatisfacao-popular/

Saiba como a França chegou à atual onda de insatisfação popular

2023-04-01