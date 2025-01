Brasil Loteria: brasileiros deixaram de retirar mais de R$ 380 milhões em prêmios em 2024

Por Redação O Sul | 6 de janeiro de 2025

Os prêmios prescrevem, muitas vezes, por falta de atenção dos ganhadores. Foto: ABr Os prêmios prescrevem, muitas vezes, por falta de atenção dos ganhadores. (Foto: ABr) Foto: ABr

Brasileiros que ganharam em loterias deixaram prescrever mais de R$ 383 milhões em 2024. O prazo para reclamação dos prêmios é de até 90 dias, e depois a Caixa Econômica Federal precisa repassar os créditos ao Fundo de Financiamento ao Ensino Superior (Fies). O último balanço divulgado pelo banco considera o período de janeiro a novembro do ano passado.

Os prêmios prescrevem, muitas vezes, por falta de atenção dos ganhadores. Vale lembrar que a maioria das modalidades da loteria no País tem diversas faixas de premiação: ou seja, a chance não se resume a acertar todas as dezenas sorteadas.

Por isso, é importante conferir todas as regras da modalidade e acompanhar os sorteios até o fim, para não deixar de resgatar o prêmio. Quando o valor líquido devido for de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20), é possível receber direto em uma casa lotérica. Nos demais casos, é preciso ir a uma agência da Caixa, levando o bilhete premiado ou o comprovante da aposta, com a identificação do ganhador no verso, como nome completo e CPF, além dos documentos pessoais.

Os repasses sociais, segundo a Caixa, são a atividade fim das loterias, que, além de premiar apostadores, garante investimento em áreas como Saúde, Educação, Segurança, Esportes, entre outros. Quase metade do total arrecadado com os jogos, incluindo o percentual destinado a título de Imposto de Renda, é repassado para investimento nessas áreas.

Arrecadação

Os quase R$ 2,5 bilhões em apostas na Mega da Virada permitiram às Loterias da Caixa baterem em 2024 o recorde histórico de arrecadação, ultrapassando a cifra de R$ 25,6 bilhões no ano.

O valor obtido vem no ano em que começou a vigorar a regulamentação das apostas on-line em cota fixa (as chamadas bets), modelo que concorre com as loterias exploradas pela Caixa por monopólio.

Os valores detalhados de 2024 serão divulgados pela Caixa durante o mês de janeiro, mas já podem ser medidos a partir dos repasses sociais realizados até novembro e pela arrecadação anunciada, concurso a concurso, em dezembro.

Os R$ 209,6 milhões repassados até novembro ao Comitê Paralímpico Brasileiro – que tem direito a 0,96% da arrecadação das principais loterias – indicam uma arrecadação de R$ 21,84 bilhões pelas loterias até o fim daquele mês.

Em dezembro, só a Mega da Virada, de acordo com a Caixa, arrecadou R$ 2,49 bilhões, um aumento de 2,6% na comparação com a edição de 2023, em valores absolutos.

Somados, os demais concursos da Mega-Sena, Loto Fácil, Quina, Lotomania e +Milionária no último mês do ano atingiram outro R$ 1,3 bilhão em apostas – também fazem parte do cardápio de loterias a Dupla Sena, Loteca, Loteria Federal, Super Sete e Dia da Sorte, que têm uma participação menor.

Até aqui, o recorde de arrecadação era de 2022, quando R$ 25,50 bilhões (em valores corrigidos) foram apostados.

Antes da pandemia de covid, o recorde de arrecadação das Loterias ocorreu nos anos de 2014 e 2015, quando as apostas movimentavam mais de R$ 23 bilhões por ano, também em valores corrigidos.

