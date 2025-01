Política Ministro da Defesa de Lula recebe apelos para ficar, mas sinaliza que está decidido a sair do governo

6 de janeiro de 2025

Integrantes do governo próximos a José Múcio Monteiro afirmam que ele segue decidido a deixar o cargo. Foto: Hamilton Garcia/Ministério da Defesa

O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, tem recebido diversos apelos para não deixar o governo. Na última conversa que teve com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre seu desejo de sair da pasta, há menos de um mês, Lula foi enfático ao pedir para Múcio permanecer no cargo. As solicitações, porém, não têm surtido efeito.

Integrantes do governo próximos ao ministro da Defesa afirmam que ele segue decidido a deixar o cargo. A avaliação é que Múcio não pretende ficar mais do que três meses na Esplanada dos Ministérios. Ainda existe no Palácio do Planalto a expectativa de que o ministro mude de ideia e ceda à pressão de Lula para seguir no posto. O presidente deixa claro que não vê um nome com a habilidade de Múcio para substituí-lo e realizar a interlocução entre o governo federal e os militares.

Na cúpula das Forças Armadas, a avaliação é similar. O ministro da Defesa é considerado na caserna a melhor escolha para intermediar a relação, que tem altos e baixos.

Na última sexta-feira, Múcio entrou em campo, mais uma vez, para colocar panos quentes na crise deflagrada pelo vídeo divulgado pela Marinha no início de dezembro. Na gravação, a Força ironizou o que seriam “privilégios” aos militares, em uma crítica indireta ao pacote de ajuste fiscal do Ministério da Fazenda. O ministro levou o comandante da Marinha, Marcos Sampaio Olsen, para uma conversa com Lula.

O presidente ficou irritado com a divulgação de um vídeo no começo de dezembro em que a Marinha ironiza o que seriam “privilégios” aos militares, em uma crítica indireta ao pacote de ajuste fiscal do Ministério da Fazenda e que incluiu as Forças Armadas.

O encontro ocorreu na Granja do Torto, residência de campo oficial da Presidência da República, onde Lula passou o Ano Novo. Na conversa, Olsen deu explicações a Lula sobre o vídeo alusivo ao Dia do Marinheiro. No filme, são intercaladas imagens de integrantes das Forças Armadas em treinamentos e civis em momento de lazer. No final, a gravação é encerrada com uma militar questionando: “Privilégios? Vem para a Marinha”.

A próxima missão de Múcio será a participação do ministro e dos chefes das Forças Armadas no ato sobre os dois anos dos ataques golpistas de 8 de janeiro. As informações são do blog da Bela Megale no portal de notícias O Globo.

