Brasil Lotéricas começam a receber apostas da Mega da Virada

Por Redação O Sul | 16 de novembro de 2022

Sorteio terá prêmio recorde este ano. (Foto: Reprodução)

As 13 mil casas lotéricas de todo o País já começaram a receber as apostas da Mega da Virada de 2022. Nesta edição, o prêmio estimado pela Caixa Econômica Federal é de R$ 450 milhões — o maior da história das loterias nacionais. Como de costume, o sorteio acontecerá no dia 31 de dezembro. As apostas devem ser feitas por meio de volante específico.

Outras opções para os apostadores são o aplicativo Loterias Caixa, disponível para dispositivos com sistemas iOS ou Android, e o portal de mesmo nome. Clientes do banco com acesso a internet banking também podem fazer suas apostas por este canal.

Pela web, é necessário ter um cadastro, ser maior de 18 anos e informar o número do cartão de crédito (caso de não clientes da Caixa). Neste caso, o valor mínimo para apostar é de R$ 30, e o máximo, de R$ 500 por dia.

Para fazer aposta, é necessário escolher de seis a 20 dezenas das 60 disponíveis no volante. Quem preferir uma seleção aleatória pode optar pela Surpresinha. Neste caso, o próprio sistema escolhe os números.

Novidade

Tanto para o concurso especial Mega da Virada quanto para os concursos regulares da Mega-Sena, será possível realizar apostas múltiplas de 16 até 20 números. Até agora, nos concursos regulares, um volante podia incluir, no máximo, 15 dezenas.

Confira abaixo os preços das apostas até 20 dezenas

6 dezenas – R$ 4,50

7 dezenas – R$ 31,50

8 dezenas – R$ 126

9 dezenas – R$ 378

10 dezenas – R$ 945

11 dezenas – R$ 2.079

12 dezenas – R$ 4.158

13 dezenas – R$ 7.722

14 dezenas – R$ 13.513

15 dezenas – R$ 22.522

16 dezenas – R$ 36.036

17 dezenas – R$ 55.692

18 dezenas – R$ 83.538

19 dezenas – R$ 122.094

20 dezenas – R$ 174.420

Bolão Caixa

Para ter mais chances de ganhar, basta formar um grupo, escolher os números, marcar a quantidade de cotas e fazer a aposta por meio de um bolão. Ao ser registrada no sistema, a aposta gera um recibo de cota para cada participante, que pode resgatar a sua parte do prêmio individualmente.

Os bolões têm valor mínimo de R$ 10, e cada cota deve ser de pelo menos R$ 5, sendo possível realizar um bolão de, no mínimo, duas e, no máximo, cem cotas.

O apostador também pode adquirir cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Basta solicitar ao atendente a quantidade de cotas que deseja e guardar o recibo para conferir a aposta no dia do sorteio. Nesse caso, poderá ser cobrada uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota, a critério da lotérica.

Dinheiro na poupança

Caso o prêmio da Mega da Virada seja pago a um único apostador, e este aplique todo o valor na poupança, o rendimento será de R$ 2,7 milhões somente no primeiro mês.

Ainda de acordo com a Caixa, o prêmio é suficiente para comprar 50 mansões, no valor de R$ 9 milhões cada uma.

Vale destacar que o prêmio principal da Mega da Virada não acumula, ao contrário de outros sorteios regulares realizados ao longo do ano. Por se tratar de um sorteio especial, se não houver ganhadores na faixa principal (com seis dezenas) o valor será dividido entre os acertadores da segunda faixa (cinco números), e assim sucessivamente.

Última premiação

Em 2021, uma aposta de Cabo Frio (RJ) e outra de Campinas (SP) dividiram o prêmio de R$ 378.124.727,47 da Mega da Virada, até então o maior da história da loteria. Cada vencedor embolsou R$ 189.062.363,74, de acordo com a Caixa Econômica Federal. Os números sorteados foram: 46 – 32 – 15 – 12 – 23 – 33.

Outros 1.712 apostadores acertaram cinco números e levaram R$ 50.861,33. Além disso, 143.494 apostas fizeram a quadra e embolsaram R$ 866,8

